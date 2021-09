A 15 días del atentado, el diputado Miguel Arias, aseguró que “no pretendo un culpable ‘express’, quiero que todo se esclarezca como corresponde”. El legislador provincial recordó detalles del confuso episodio en el cuál terminó herido con un balazo y consideró “descabellado pensar que el disparo fue desde dentro del predio”.

“No pretendo un culpable express, quiero que se esclarezca todo con todos los elementos que haya. Y sea quien sea él o los culpables reciban el castigo que la ley lo determine. El problema no es Miguel Arias, porque estoy bien. Soy el primer interesado en saber lo que es: un atentado. Y no debe perderse el contexto: Una bala que recibió un político, en un acto político, en una campaña política. Eso no puede descartarse”, analizó.

VISITA DE VALDÉS

Arias destacó la visita del gobernador Valdés: “la charla fue muy breve, amena. Me gustó que Gustavo Valdés me haya visitado en el Hospital. Le agradezco su preocupación y todo lo que hizo para que esté sano y salvo”.

QUE SE INVESTIGUE TODO

“Lo que quiero es que se investigue todo, como que la bala haya salido desde fuera del predio. No hay pericia contundente que determine que el disparo fue desde adentro, esas son suposiciones”, opinó. “Queda claro que la Policía se cerró a una hipótesis sin elementos para sustentarla, y no tuvo nunca una prueba. Y así pasó el tiempo”, expresó desde su lugar de recuperación. Y aclaró que “estaríamos más conformes si se hubiesen analizado otras hipótesis en un contexto más amplio”.

Radio Dos