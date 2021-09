Se trata de una propuesta del legislador Martín Barrionuevo. Apuntan a reducir el número de boletas. El senador provincial Martín Barrionuevo presentó el proyecto de ley “Implementación del sistema de boleta única en papel”, (Expediente N°7.485) en la legislatura correntina. La Boleta Única en papel consiste en una planilla donde aparecen todos los candidatos que se presentan en las elecciones. Para votar, el ciudadano debe ingresar a un box o cuarto oscuro y, con una lapicera, marcar el casillero donde aparezca la fuerza política que desea votar. Ese papel luego se dobla y se coloca en una urna.

Sobre el tema, Barrionuevo enfatizó, que debe pensarse en la gran cantidad de beneficios, ambientales, económicas y sobre todo de simplificación para el electorado. “estamos hablando de algo que ya se hace en provincias como Santa Fe, donde la boleta única de papel, permite salir del sistema de boleta partidaria. En primer lugar, resulta beneficioso para el ciudadano que a veces no encuentra la boleta que quiere votar. “El derecho a elegir a veces no lo tenemos porque desaparecen las boletas”, insistió para subrayar que, con este sistema, “los partidos chicos, tienen las mismas oportunidades que los grandes”. Habló de los beneficios ecológicos que se obtendrán a través de esta modalidad, “al haber una sola boleta para cada elector, no habrá boletas de manera anticipada en las calles, se terminaría lo que conocemos como ‘boleteo’, dijo y destacó que “será el Estado quien absorberá los costos de impresión y diseño de las boletas”.

“Este es un proyecto que lo generamos y lo abrimos al debate, queremos escuchar a todos los sectores, pretendemos que Corrientes tengamos un sistema electoral que escuche las demandas de todos los sectores, porque si hay algo en lo que estamos de acuerdo es que un cuarto oscuro con 56 boletas es un despropósito y no contribuye a la democracia”, remarcando que “ponemos el proyecto de la mesa, creemos en este sistema y sabemos que escuchándonos entre todos podemos generar las soluciones que hoy nos demanda la sociedad”.