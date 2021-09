Es sobrino de un intendente. Las pericias de la ropa interior concluyeron. El ADN dio positivo: pertenecen a Brian Quiróz que el 20 de septiembre del 2020, abusó sexualmente de una joven de 18 años en Santa Rosa. Los resultados de este análisis ya están desde hace dos meses. El juez, Alberto Ríos, que entiende en la causa, no solo no contesta los escritos judiciales de la querella, sino que tampoco le atiende el teléfono. Hay una sencilla razón, Quiroz, quien no estuvo ni una semana detenido por una presunta violación, es el sobrino del intendente de Santa Rosa, Pedro José Maidana, que el domingo fue reelecto. Se especula que la justicia congeló el expediente hasta que no se hagan las elecciones. El caso podría haber perjudicado a la figura del jefe comunal, quien aparte de tío, es el protector del muchacho imputado. El juez Ríos demora el procesamiento de uno de los delitos más aberrantes que puede soportar una mujer. La eterna injerencia del poder político en la justicia.