En Corrientes, no descartan retroceder con la presencialidad en las escuelas si aumentan los contagios. La ministra de Educación de Corrientes, Susana Benítez, habló sobre la presencialidad en las escuelas y dijo que darán marcha atrás en caso que aumenten los contagios de coronavirus.

Benítez aseguró que no descartan disminuir con la presencialidad en las escuelas si suben los contagios de Covid19. “En las escuelas no se han dado los contagios, se ha aislado a los contagiados bajo el sistema de burbujas”, afirmó. “Si es necesario tener que dar marcha atrás, lo vamos a hacer. Mientras la provincia mantenga estos números y se pueda seguir cuidando, continuaremos igual”, declaró la ministra sobre el aumento de la presencialidad durante la Fase 5. “Las medidas que vamos tomando las tomamos en equipo”, aseguró.