Una niña pidió ir al baño en la escuela y desapareció: la hallaron en un descampado. Conmoción generó la desaparición de una niña de 10 años que salió del aula de la escuela en la que asiste para dirigirse al baño y desapareció. Los directivos y docentes alertaron a la policía y de inmediato se activó la búsqueda. Media hora después fue encontrada deambulando en un descampado, a más de diez cuadras del establecimiento escolar y cerca de la terminal de ómnibus. El curioso episodio, investigado por la comisaría jurisdiccional, se produjo alrededor de las 15:00 de ayer en la Escuela N°444 Salvador María Díaz en avenida Maipú y Yapeyú.

Según el relato de los directivos de la escuela, la niña había solicitado ir al baño y tras la aprobación de la docente del salón salió. Ante la tardanza la maestra fue a buscarla. No la encontró y tampoco respondía a los llamados por su nombre en los recorridos por otras aulas. Eso derivó en un aviso a las autoridades de la institución educativa y una comunicación con el Sistema de Emergencias 911. Luego de 20 minutos de búsqueda, la menor fue hallada en zona del ex ferrocarril en ex vía y Nicaragua, en un descampado situado en el predio de la parte trasera de la terminal de ómnibus de Corrientes. La nena estaba sola caminando y con los ojos llorosos y fue asistida por efectivos del GRIM5 con el personal femenino correspondiente. Inmediatamente, se avisó a los padres que llegaron al lugar. Los padres abrazaron a la niña junto con varios familiares y fue trasladada a la Comisaría Vigésima Primera. Fuentes policiales informaron que sería examinada por médicos en la Comisaría de la Mujer y el Menor y luego de la decisión del fiscal de la causa será nuevamente entregada a sus progenitores.

Los investigadores intentan determinar cómo la menor recorrió más de diez cuadras y si lo hizo en compañía de alguien. Se intentará conocer si en la zona existen cámaras de seguridad en viviendas particulares para obtener alguna pista, ya que hasta el momento todo es muy confuso.