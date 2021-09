En la zona de Empedrado, tras persecución y tiroteo, detuvieron en el Río Paraná a una embarcación con carga millonaria de pescado. Efectivos de Prefectura y de Recursos Naturales detuvieron a una lancha que transportaba 380 kilos de pescados. Ocurrió en una isla a la altura de Empedrado. La carga fue valuada en más de un millón de pesos. En el operativo se inspeccionaron cinco embarcaciones y se secuestró una con motor fuera de borda por transportar especies ícticas prohibidas, arrojando un total de 380 kilos de pescado: 20 kilos de dorado, 60 de surubí y 300 de patí.

En este contexto, según confirmaron desde la fuerza nacional, se labró un acta de infracción quedando los pescados, la embarcación y el motor secuestrados a disposición de la Delegación de Fauna y Flora de Corrientes. Tras el conteo, los efectivos revelaron que la carga estaba valuada en $1.098.000. El demorado, sería socio de un hombre detenido hace pocos días en Itatí por un hecho similar. Se efectuó un acta de Comprobación Náutica por falta de elementos de seguridad, por no hallarse inscripta ante la PNA, por no poseer autorización del propietario para conducir la embarcación y por no poseer habilitación para conducir la embarcación.