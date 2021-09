La obra sólo llegó a un 25 por ciento. Pendiente de resoluciones judiciales. La construcción del edificio de la histórica institución padece otro traspié. Esperan que finalicen los peritajes para determinar las responsabilidades por la tragedia en la que falleció un obrero de 23 años. La familia organiza una nueva marcha “para pedir justicia”. Las obras para el nuevo edificio de la Escuela Técnica de Construcciones Portuarias y Vías Navegables sufren un nuevo retraso luego de la tragedia ocurrida el 2 de septiembre cuando un obrero de 23 años cayó del techo y falleció al instante. Desde el 2017 comenzaron los primeros movimientos en el predio con el traslado de los alumnos a la Escuela Nº808 “Victoriano Montes” y en octubre de 2018 demolieron las viejas instalaciones.

Por ese entonces, se proyectaba que las tareas concluirían en 2020, pero la demora en el envío de fondos desde el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) extendió los plazos. Tras avances intermitentes, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se presentó en el lugar, el 22 de enero de este año, para renovar el compromiso de terminar el edifico. Así fue como unos 23 trabajadores retomaron las tareas que llegaron a tener un 25% de avance hasta la fecha. El subsecretario de Infraestructura Escolar, Emilio Breard, comentó que se espera que el Juzgado interviniente “habilite la consecución de la obra” una vez que finalicen las pericias. La Justicia busca determinar si Gustavo Galván contaba con todos los elementos de protección cuando se precipitó desde una altura de 20 metros. “También se paró porque existe un respeto hacia los familiares y compañeros. La pérdida nos afectó muchísimo porque era un trabajador muy joven de la construcción”, expresó el funcionario.

Si bien es el Estado Nacional es el que brinda los fondos, el Ministerio de Educación de la Provincia tiene a cargo los pasos administrativos como las licitaciones, que en este caso fue para un grupo de dos empresas. La última semana de agosto iniciaron los movimientos para colocar dos tanques de agua de 26 mil litros con grúas especiales. Al mismo tiempo que se avanzó con la ubicación de las chapas. Hasta ese momento, el plazo de finalización era marzo de 2023. “La investigación determinará si hubo algún tipo de descuido o negligencia de alguna de las partes”, aclaró Breard. Acotó que “las contratistas venían pasando las inspecciones muy bien y cumplían con las normativas de seguridad y sanitarias”.

¿Qué se sabe sobre la causa?

Fuentes relacionadas al grupo familiar de Galván comentaron que todavía no hay novedades y de lo último que fueron anoticiados es que declararon tres compañeros de Galván.

Según las voces consultadas, los peritajes todavía no se realizaron. Una situación que retrasaría más los trabajos.

“Lo único concreto es que estamos organizando una nueva marcha para que nunca más le pase a otro trabajador”, declararon sobre la movilización que todavía no tiene fecha ni hora confirmada.

La familia deseó que los obreros puedan retomar lo más pronto posible sus tareas. Mientras que al techo de la Portuaria aún le resta la colocación de tres chapas.

LA EDIFICACIÓN

Son seis mil metros cuadrados de construcción, ubicados sobre la avenida Juan Torres de Vera y Catamarca. Un edificio que contará con todo el frente nuevo y tendrá tres niveles: subsuelo, primer, segundo y tercer piso. Habrá sanitarios en cada nivel y un ascensor. Así como también, 15 aulas, 12 talleres junto a un playón deportivo, comedor, laboratorio, biblioteca y rectorado.

Los alumnos de la Escuela Portuaria estudian en la actualidad en la Escuela Nº808 del Barrio Cichero y las clases prácticas las realizan en los talleres ubicados en el fondo del predio donde se lleva a cabo la nueva edificación.

DESOLADO

El predio, ubicado sobre avenida Juan Torres de Vera y calle Catamarca, lucía ayer sin movimientos. Desde que ocurrió la tragedia, los trabajos se interrumpieron. La familia se movilizó hasta el lugar el 6 de septiembre para pedir “justicia”. “Voy a seguir hasta saber la verdad. Quiero saber qué pasó con mi hijo”, expresó la madre.