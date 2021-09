Se realizaron muchos hisopados ante la sospecha del Covid19. Una fiesta masiva disparó el temor por contagios en Bella Vista. La directora del Hospital “El Salvador” de Bella Vista, Dra. Araceli Miño, relató el trabajo que llevan adelante en la detección de casos positivos de coronavirus que surgen del evento masivo realizado el sábado en el Club Centro Estrada.

Desde el lunes, “estamos trabajando con lo que pasó el fin de semana. Había demasiada gente sin barbijo en el Centro Estrada y es lamentable, había pacientes que se encontraban sintomáticos hace más de una semana y, aun así, asistieron a la fiesta. Se hizo el árbol epidemiológico del grupo de chicos; ya hay cuatro casos positivos y se encuentran aisladas más de 15 personas que tuvieron contacto directo con esos pacientes”. El lunes, “hicimos más hisopados a personas que estuvieron con ese grupo, dieron negativo, pero hoy están sintomáticos”, explicó la doctora Miño. Este lunes por la tarde, comenzó a circular extraoficialmente la información de casos de aislamiento preventivo en algunos colegios secundarios de Bella Vista.

“La persona que nosotros hisopamos el día domingo, refirió que el día jueves presentaba síntomas febriles y de todos modos asistió al evento. Tenemos que esperar cinco a seis días y tuvimos varios casos. Están todos desesperados para hisoparse y piden aislamiento que se lo da por PDF. Tenemos un protocolo vigente que se utiliza desde el comienzo de la pandemia, no es como solicitan. No vamos a hisopar a pacientes que se encuentran asintomáticos y los pacientes que tuvieron contacto estrecho, deben aislarse y esperar”, comentó sobre la metodología que implementan en respaldo de la normativa provincial.

La profesional aseguró que hubo jóvenes que tenían síntomas días previos y, aun así, asistieron incumpliendo el protocolo sanitario. “Decir que todos hagan aislamiento, sería no seguir el protocolo porque para eso se arma el árbol epidemiológico. Hay pacientes que vinieron desesperados a hisoparse, se les hace un cuestionario y sobre eso se los aísla o se los hisopa. En lugares cerrados, el uso del barbijo es obligatorio; en el Estrada hubiera sido obligatorio, pero no se cumplió con la normativa vigente que estableció el gobernador Valdés”, resaltó Miño.

