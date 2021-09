Seis jugadores rompieron las reglas sanitarias en Australia. SANZAAR, comité organizador del Rugby Championship, apuntó contra los seis jugadores y dos integrantes del staff que violaron las restricciones del gobierno de Queensland a 72 horas del partido contra Australia. Un nuevo escándalo sacudió al rugby argentino las últimas horas. Después del malestar que se generó con lo sucedido por la ausencia de Julián Montoya en la foto oficial de los capitanes de los equipos que participan del Rugby Championship, Los Pumas volvieron a quedar en el centro de todas las miradas porque seis jugadores y dos integrantes del staff rompieron la burbuja sanitaria de Queensland para irse de excursión por una jornada hacia Byron Bay.

Con ese viaje de placer fuera de la burbuja sanitaria deportiva, los integrantes del equipo violaron las medidas del gobierno local. Cuando intentaron regresar a la concentración ubicada en Gold Coast, las autoridades de la policía local impidieron su retorno debido a las restricciones vinculadas al coronavirus.

La Unión Argentina de Rugby detalló en un comunicado que los implicados son los jugadores Sebastián Cancelliere, Joaquín Díaz Bonilla, Felipe Ezcurra, Pablo Matera, Santiago Medrano y Santiago Socino. Los otros integrantes de la delegación que viajaron fueron Lucas Chioccarelli (manager) y Rodrigo Martínez (analista de video). Matera había perdido la capitanía a fines del 2020 luego que se viralizaran una serie de tuits discriminatorios.

Por esta violación de las normativas australianas, SANZAAR, el consorcio conformado por las federaciones de los cuatro países protagonistas del torneo que tiene como presidente al argentino Marcelo Rodríguez -también presidente de la UAR-, emitió un duro informe por lo sucedido. “Argentina incumplió las órdenes de salud del Gobierno de Queensland”, fue el título del reporte de la entidad encargada de organizar el Rugby Championship, que nuclea a las selecciones de rugby del Hemisferio Sur. “Tras consultar con el Gobierno de Queensland, SANZAAR tiene conocimiento que varios miembros del equipo de rugby argentino fueron detenidos en la frontera de Queensland después de una visita a Byron Bay en New South Wales el miércoles 29 de septiembre. Este viaje a través de la frontera estatal es una transgresión directa de las actuales órdenes de salud del Gobierno de Queensland y del plan de bioseguridad del Rugby Championship de SANZAAR”, explicó el informe.

“La UAR está poniendo como prioridad absoluta resolver este inconveniente. Para ello, está realizando todas las gestiones necesarias a nivel institucional y prestando toda la asistencia para facilitar el regreso de los jugadores y staff a la mayor brevedad posible. En forma paralela ha iniciado un proceso interno para esclarecer lo acontecido y determinar las responsabilidades correspondientes”, explicó la federación argentina, que confirmó que todos los involucrados están en perfecto estado de salud.

La organización adelantó que los jugadores y parte del staff que participaron de dicha excursión que rompió la burbuja sanitaria del torneo no podrá estar en la última fecha del torneo que se disputará este fin de semana. Los Pumas volverán a enfrentar a los Wallabies, rival que los superó en la jornada previa por 27-8, el sábado a las 4:05 (hora argentina).

“SANZAAR ha informado a Argentina que todos los miembros de este grupo ahora no son elegibles para participar más en el torneo, ya que han incumplido con las reglas del mismo”, cita el comunicado de la entidad. Para concluir en su aclaración de lo sucedido con los integrantes del staff argentino, el consorcio de federaciones remarcó su desilusión por lo ocurrido. “SANZAAR está muy decepcionado que se haya producido una infracción de este tipo, dadas las reglas claras que existen para garantizar la salud y la seguridad de todos los jugadores y el personal, y el cumplimiento de todas las órdenes de salud relevantes”.

