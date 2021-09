En medio de las polémicas, “el presidente no ha aceptado ninguna renuncia”, informó Vilma Ibarra. La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, informó en Casa de Gobierno que el presidente Alberto Fernández “no ha aceptado ninguna renuncia de las presentadas” en la jornada de ayer y que la composición del Gabinete Nacional está “a su consideración”.

“Vengo a informar oficialmente que el presidente de la Nación Alberto Fernández no ha aceptado ninguna renuncia de las que están presentadas y que todas ellas, como la composición de su gabinete, están a su consideración y lo va a informar en el momento que lo tenga que informar”, sostuvo Ibarra en declaraciones a la prensa en Casa de Gobierno.

Más temprano, en una publicación a través de Twitter, el Presidente aseguró que “la coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad“, y remarcó que seguirá “garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos”.

“La coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad. Debemos hacerlo, y lo haremos, para asegurar que se satisfagan las necesidades de nuestro pueblo”, escribió el mandatario, al iniciar un hilo a través de su cuenta en la red Twitter. “He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mí. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos”, expresó el jefe de Estado.

“Mientras lo haga seguiré garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos. Es tiempo que nuestra única obsesión sea promover la prosperidad de los hombres y mujeres de nuestra Patria”, concluyó el mandatario en su mensaje.

Las declaraciones del presidente se conocen luego que ayer el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, y otros funcionarios del Gobierno pusieran a disposición sus renuncias, tras los resultados electorales de las PASO que se celebraron el último domingo. Luego de la presentación de estas renuncias, el mandatario recibió ayer el apoyo de gobernadores, intendentes y referentes del mundo sindical y empresario.