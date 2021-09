Francisco negó que piense renunciar: “Ni se me pasó por la cabeza“. El papa afirmó que no se le “pasó por la cabeza” la posibilidad de renunciar, al tiempo que afirmó que lleva “una vida totalmente normal” tras la operación de colon a la que se sometió el 4 de julio. “¡No sé de dónde han sacado la semana pasada que yo iba a presentar mi renuncia!”, sostuvo el pontífice en declaraciones a la radio de la conferencia episcopal española, COPE, emitidas hoy. Y agregó: “Dicen que fue un revuelo, cuando a mí ni se me pasó por la cabeza. Delante de interpretaciones que nacen un poco distorsionadas de alguna palabra mía, yo me callo, porque aclarar a veces es peor”.

“¿Qué palabra habrán tomado en mi patria? De ahí salió la noticia”, sostuvo el Papa en una crítica a la prensa argentina que se hizo eco de las versiones, aunque los rumores sobre la dimisión habían empezado la semana pasada en medios conservadores italianos.

Jorge Bergoglio de 84 años, afirmó que lleva “una vida totalmente normal” tras la operación de colon a la que se sometió hace casi dos meses y por la que estuvo internado diez días en un centro médico de Roma. “Ahora puedo comer de todo, cosa que antes con los divertículos no se podía. Puedo comer de todo”, aseveró el Papa con relación al problema intestinal por el que fue intervenido quirúrgicamente. “Todavía tengo las medicinas postoperatorias, porque el cerebro tiene que registrar que tiene 33 centímetros menos de intestino. Y todo me lo maneja el cerebro, el cerebro maneja todo nuestro cuerpo, y le lleva tiempo registrarlo. Pero vida normal, llevo una vida totalmente normal”, argumentó.

Tras un verano de baja actividad en el Vaticano, el Papa avanza con su recuperación y la semana que viene partirá a Budapest y Eslovaquia para un viaje de cuatro días, con Télam como único medio latinoamericano a bordo del avión papal. Tras el viaje, que se hará del 12 al 15 de septiembre, el pontífice tiene en agenda luego una ida a Glasgow (Escocia), para participar de la cumbre climática COP26 el 1 de noviembre, y luego una gira por Chipre, Grecia y Malta en fecha a confirmar entre la tercera semana de noviembre y la primera de diciembre.

Télam