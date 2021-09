Gustavo Canteros aseguró que “no fue un error irme de ECo y no me arrepiento de la decisión tomada”. El Vicegobernador admitió sentirse “fuerte, tranquilo e integro” tras la derrota del domingo en las elecciones en Capital. “Fue un desafío que decidí tomarlo hace 3 años. No fue una cosa de un día para el otro”, aclaró.

El doctor Canteros anticipó que buscará reunirse con Eduardo Tassano, quien claramente fue el ganador en el principal distrito de la provincia correntina.

