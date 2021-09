En el juego de la Quiniela, el fraude a Lotería Correntina no cesa, ahora cambiaron de apostadores. La tremenda estafa contra Lotería Correntina en las Jugadas de Quiniela, que sería incalculable en el monto, no cesó a pesar de la investigación judicial que lentamente pesquisa el afano. Algunos indicios sostienen que el fraude viene desde hace más de 15 años y se sostiene en el tiempo. Todo gira en torno a la manipulación de las máquinas de apuestas, y del software que las controla que, insólitamente, está encriptado y no puede abrirse, porque uno de sus responsables “se olvidó” la contraseña. A las captadoras se les atrasa el horario de la jugada esperando el sorteo y apostar el número que ya salió. Desde abril los nombres de los apostadores cambiaron, como así también las agencias recaudadoras. Siguen apareciendo personas que realizan sus jugadas entre 8 y 5 minutos antes que el bolillero arroje el número ganador. Juegan entre 24 y 75 cupones o más. Pagan más entre 150 mil a casi un millón en su apuesta. La seguridad de acierto es notable.