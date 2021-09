En medio del dolor y la bronca, el mensaje de una madre tras otra tragedia en una obra, con un joven muerto: “No hay nadie que los cuide”. Lo sentenció María Rosa Urbina, mamá de Diego Rodríguez –uno de los obreros muertos en la tragedia de San Martín al 652 en marzo del año 2012-. “Esto va a seguir pasando. No tienen quien los cuide”, enfatizó la mujer, al referirse a lo ocurrido ayer en una obra en construcción por avenida Juan de Vera. “Sigue pasando esto porque están desamparados. No tienen nadie que los cuide”, sostuvo Urbina, al brindar su postura respecto a lo ocurrido ayer en una obra ubicada por avenida Vera, donde se repitió la tragedia: un obrero cayó al vacío y murió. “Va a seguir pasando”, se resignó.

Para Urbina, hay un dato concreto que haría caer los fundamentos de quienes justificaron lo ocurrido ayer: “En la altura donde estaba es obvio que había peligro del viento, con el clima de ayer. Supuestamente, tenía todos los medios de seguridad, pero si los tenía no hubiese caído: hubiese quedado colgado”.

“Es triste, pero nadie se hace cargo de lo que pasa con los obreros de la construcción. Tengo entendido que los compañeros siguieron trabajando y la UOCRA ayer desapareció… no estuvo en ningún lado”, expresó. “No hay quien los cuide, ni nadie que controle y en 9 años no cambió nada. Todo está igual. La gente se olvida, pero yo no… porque perdí un hijo… y voy a seguir hasta dónde me den las fuerzas”, cerró María Rosa.

Radio Dos