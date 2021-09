En un gravísimo hecho de violencia de género en Goya, molió a golpes a su exmujer y está en libertad. Ocurrió las últimas horas en Goya, donde un sujeto de apellido García, molió a golpes a su ex pareja. No aceptó que tiene nueva pareja y eso derivó en el bestial ataque. Un hijo en común de 11 años se trenzó en lucha con su padre para que dejara de lastimar a su mamá. El dramático hecho ocurrió en las últimas horas en el barrio Esperanza, en la zona este de Goya. El violento hombre quedó detenido, ya que el fiscal Palisa pidió prisión preventiva por tentativa de femicidio, pero el Juez de Garantía Balestra no dio lugar y quedó en libertad. La mujer teme por su vida. Tiene lesiones en todo el cuerpo y herida cortante profunda en el cuero cabelludo.