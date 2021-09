Murió el ex diputado correntino Ángel Rodríguez. El ex legislador estaba internado desde hace varios días. Se desempeñaba como rector de una universidad privada. El ex diputado provincial Ángel Rodríguez falleció este lunes 6. Estaba internado por complicaciones derivadas del coronavirus.

La información fue confirmada por la universidad privada que fundó en 1993. Era el rector desde ese momento.

Rodríguez se desempeñó en la política desde comienzos de la década del 2000. Con su partido político Crecer con todos integró diferentes alianzas. Llegó a ser diputado provincial en dos períodos, entre 2009 y 2013 y entre 2013 y 2015.