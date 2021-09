Horas finales de una atípica campaña hacia las urnas del 12 de septiembre. Horas finales de una atípica campaña para las Primarias del domingo. Apenas ocho listas competirán por las candidaturas para diputados y senadores nacionales. No abunda el cotillón electoral. Hasta el jueves podrán hacer campaña las ocho listas de precandidatos que buscarán alcanzará el piso del 1,5% de los votos válidos para llegar a las elecciones legislativas generales del 14 de noviembre. En el peronismo habrá interna entre la lista Celeste y Blanca, que lidera Camau Espínola, y la grilla Ganemos Corrientes de Alejandro Karlen. Ambos espacios llegan a las elecciones luego de una batalla judicial mediante la cual se intentó dejar fuera de competencia a Karlen como se hizo con el exsenador nacional Eugenio Nito Artaza, cuya nómina no fue oficializada.

La oposición intentará cerrar la herida de la derrota electoral del domingo. Por eso busca nacionalizar la elección y apunta a destacar el “modelo” que lleva adelante el presidente Alberto Fernández. En el oficialismo provincial apuestan al arrastre triunfalista de Gustavo Valdés. Pero lo cierto es que hubo poca campaña al respecto. No alcanzó el tiempo para las habituales recorridas de Valdés con sus candidatos, pese a que durante los trabajos proselitistas para los comicios provinciales se incentivó el voto por los precandidatos, lo cierto es que la posibilidad de la reelección del mandatario acaparó todo el escenario. Recién el viernes, el frente Compromiso Federal presentó sus propuestas, a solo 10 días para la votación.

Los trabajos se centraron en la peatonal Junín, donde se montaron carpas en el que cada espacio repartió sus boletas. Hubo algunas recorridas por los barrios, pero algo escuetas. Las fuerzas apuestan a marcar hoy una fuerte presencia en la costanera, que tendrá todo el cotillón electoral, pero será el último día. Ya que después el boleteo seguirá en la peatonal.

Las fuerzas aún no definieron si habrá un cierre de campaña con actos, caravanas o lluvia de boletas. Pero confirmaron que algo harán para bajarle el telón a los trabajos proselitistas.

La labor fuerte para atraer a un apático electorado se centrará en las redes sociales. No se debe olvidar que solo el 66% del padrón votó para gobernador el domingo. Para las Primarias estarán habilitados a sufragar 20.000 jóvenes de 16 a 17 años. Pero la tendencia a la poca participación no se modificaría. En estas elecciones solo se definirán los candidatos para la elección general del 14 de noviembre, cuando los correntinos deban votar por tercera vez para elegir 3 diputados y 3 senadores nacionales.

El Litoral