Por el torneo Súper 20, San Martín reaccionó ante Instituto pero perdió. Fue un ajustado 76-72 ante los cordobeses. Revirtió un mal tercer cuarto y casi lo gana, pero no le alcanzó ni el parcial 30-12 del período final. Solanas, goleador con 19 puntos. Este jueves, enfrenta a Atenas desde las 11:00, por la última fecha de la primera fase de la Conferencia Norte.

Su segunda derrota cosechó San Martín en esta fase inicial de la Conferencia Norte del torneo Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). Perdió ante el local Instituto de Córdoba por un ajustado 76-72, en un juego que pudo resolverse de otra manera por la gran reacción del equipo correntino en el segmento final y tras haber jugado mal el tercer cuarto.

El elenco correntino no comenzó este juego como lo tenía planeado. Dejó que Instituto sume variantes y buenos lanzamientos para que pueda cerrar a su favor el primer parcial: 22-10. Con Nicolás Romano y Gastón Whelan gravitando en el trabajo ofensivo y ocasionando los mayores desajustes en la defensa correntina en los primeros diez minutos. Un parcial de 6-0 le permitió a San Martín abrir mejor el segmento (16-22 en 2’), pero en otro juego de pequeñas rachas, el local logró acomodar sus piezas para recuperar el momento y la distancia en el score. Whelan y Gallizi mantuvieron a Instituto con la distancia necesaria para confirmar el buen trabajo en los primeros minutos, aunque San Martín comenzó su trabajo progresivo en defensa. A pesar que el equipo de Vadell no tenía un juego efectivo de larga distancia, aspecto que pudo sacar provecho en otras noches, Mainoldi y Solanas tuvieron sus pasajes de acción ofensiva, vitales para llevar el score a 5 puntos de distancia, 27-32 a 2’ del descanso más largo.

Instituto comenzó el tercer cuarto con un rotundo 11-0 en el parcial de los primeros minutos (31-48), llevó la máxima distancia del juego y comenzó a trabajar con esa diferencia. Recién en el cuarto minuto, Ferreyra rompió la mala racha correntina con dos triples.

A pesar de la reacción y actitud del juego correntino, con las ofensivas de Ramírez Barrios, este inicio de cuarto del rival fue contundente para el trámite del partido. En el segmento final, San Martín luchó y encontró momentos en los que pudo mover la bola y terminar las ofensivas de la mejor manera. Fue determinante con un parcial de 21-5, con Instituto consumiendo el reloj. Con el trabajo de Solanas logró establecer un final apretado (marcó 5 puntos en los segundos finales y puso 70-72 el score), pero el rival lo resolvió defendiendo la última bola y desde la línea de sentencia. El equipo correntino volverá a jugar este jueves, por la quinta y última fecha de la “burbuja” en Córdoba, enfrentando a Atenas desde las 11:00.

SÍNTESIS

San Martín 72: Gastón García 11, Santiago Ferreyra 15, Emiliano Basabe, Fabián Ramírez Barrios 7 y Javier Saiz 4 (fi), Matías Solanas 19, Leonardo Mainoldi 12 (x), Franco Méndez 4, Rolando Vallejos. DT: Diego Vadell.

Instituto 76: Gastón Whelan 15, Mateo Chiarini 6, Martín Cuello 13, Nicolás Romano 11 y Tayavek Gallizzi 12 (fi), Nicolás Copello 7, Juan Cruz Tulian 6, Federico Elías 6 y Cristian Amicucci. DT: Lucas Victoriano.

Estadio: Ángel Sandrín (Córdoba).

Árbitros: Fabricio Vito, Julio Dinamarca y Alberto Ponzo.

Parciales: 10-22, 31-37, 42-64 y 72-76.

