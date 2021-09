En los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, Argentina cerró su mejor participación en los últimos 25 años con 9 medallas y 32 diplomas. Fueron cinco plateadas y cuatro de bronce para la delegación nacional en la 16ª edición. La lista con todos los deportistas y disciplinas que aportaron. Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 llegaron a su fin y la delegación argentina concluyó a su vez su mejor participación desde Atlanta 1996, cosechando 9 medallas (5 de plata y cuatro de bronce) y 32 diplomas. El domingo, la capital japonesa le bajó la persiana a la segunda cita, luego de los Juegos Olímpicos, y comenzó definitivamente la olimpíada rumbo a París 2024, un lapso más corto, claro, para que la fiebre del deporte vuelva a hacerse presente.

Durante la ceremonia de apertura, que se disfrutó este domingo desde las 7:30, el abanderado argentino fue Maximiliano Espinillo, goleador de Los Murciélagos, ganadores de la medalla de plata. Espinillo marcó siete goles en los cinco partidos que disputó el equipo de fútbol de no videntes que perdió la final por un ajustado 1-0 ante Brasil.

En Tokio 2020, la delegación argentina casi duplica las cinco (1 de oro, 1 de plata y 3 de bronce) de Rio 2016. Lo más destacado de la delegación nacional pasó por la natación, el atletismo, con Hernán Urra y Antonella Ruiz, y Los Murciélagos que estuvieron cerca de la ansiada medalla dorada. En total fueron 59 atletas (19 mujeres y 40 hombres) los que representaron a Argentina en Tokio 2020 y se trató de uno de los comités más representados de Latinoamérica. Solo fue superado por Brasil (258), Colombia (66) y México (60), aunque muy cerca de estos dos últimos. Para Argentina lo importante es que la mayoría de sus atletas se llevaron no solo una experiencia significativa de vida como lo es un Juego Paralímpico, sino que también estuvieron en condiciones de competir de igual a igual.

Además de los 9 podios hubo nada menos que 32 diplomas, es decir que más de la mitad de los representantes albicelestes terminaron entre los primeros 8 de sus competencias. En muchos casos, significa participar de las finales de las distintas disciplinas. De hecho, hubo varios argentinos que se quedaron al borde de una mejor medalla o de subir al podio, como le pasó a Iñaki Basiloff, quien en dos competencias distintas fue cuarto a tan solo cuatro centésimas de ganar el bronce. La diferencia entre la presea o no fue ínfima en su caso, y con alguna de esas medallas que se escapó por poco Argentina hubiera terminado bastante más arriba.

Como explicó el entrenador del equipo de atletismo Ariel González, no solo de resultados va la cosa: esto se trata de otra cuestión. “Visibilizar estos deportes, difundirlos y que se acerquen muchos chicos a practicarlos”, expresó en diálogo con Deportv. No es menor: las personas con alguna discapacidad representan el 15% (de ahí el lema de los atletas en estos Juegos, “Nosotros, el 15”) de la población mundial y obviamente Argentina no es la excepción. En la difusión también hubo un éxito para el movimiento paralímpico nacional, ya que por primera vez se transmitieron seis horas diarias en vivo de este evento. Muchísima gente pudo ver la cosecha, desde aquella noche que Antonella Ruiz Díaz ganó el bronce en lanzamiento hasta la que se llevó Alexis Chávez en velocidad.

MEDALLAS

Atletismo

Brian Impellizzeri. Plata en salto en largo T37.

Yanina Martínez. Bronce en 200 metros T36.

Alexis Chávez. Bronce en 100 metros T36.

Antonella Ruiz Díaz. Bronce en lanzamiento de bala F41.

Hernán Urra. Plata en lanzamiento de bala F35.

Hernán Urra se llevó la medalla plateada por su lanzamiento de bala.

Fútbol 5

Selección de fútbol 5 (Los Murciélagos). Plata.

Natación

Fernando Carlomagno. Plata en 100m espalda S7.

Matías de Andrade. Plata en 100 metros espalda S6.

Taekwondo

Juan Samorano. Bronce en K44 -75 kilos.

Los diplomas

Atletismo

Hernán Barreto. 100m T36 y 200m T36.

Mahira Bergallo. Lanzamiento de bala F35.

Alexis Chávez. 200 metros T36.

Marilú Fernández. Lanzamiento de clava F32 y de bala F32.

Yanina Martínez. 100 metros T36.

Pablo Giménez. Lanzamiento de bala F57.

Ciclismo

Mariela Delgado. Pista: persecución individual 3.000 metros C5. Ruta: Carrera C5 y Contrarreloj C5.

Maximiliano Gómez y Sebastián Tolosa. Pista: persecución individual 4.000 metros B y 1.000 metros contrarreloj B. Ruta: Contrarreloj B y Carrera B.

Judo

Laura González. B2 hasta 57 kilos.

Natación

Nadia Báez. 100 metros pecho SB11

Daniela Giménez. 100 metros pecho T36 y 200 metros combinados SM9.

Iñaki Basiloff. 400 metros libre S7, 100 metros espalda S7, 200 metros combinados S7, 50 metros mariposa S7.

Fernando Carlomagno. 200 metros combinados SM7.

Analuz Pellitero. 100 metros espalda S12.

Lucas Poggi. 100 metros espalda S7.

Nicolás Rivero. 100 metros pecho SB4.

Remo

​Brenda Sardón. Single PR1.

Tenis

Gustavo Fernández. Individual y dobles.

Agustín Ledesma. Dobles.

Tenis de mesa

Constanza Garrone. Single C2.