En Corrientes, una mujer denunció violencia de género, la volvieron a golpear y le quitaron a su beba. La víctima comentó que dejó a su hija de dos meses con el padre para que la llevara al control médico y el hombre la denunció por abandono. La mujer realizó una denuncia por violencia de género contra su expareja. El hombre le quitó su beba y volvió sufrir agresiones. Según su relato, Lucía Mosqueira acudió en reiteradas ocasiones a la Comisaría 2° de la Mujer y el Menor para denunciar al agresor, pero no logró resultados. Le tocó vivir un nuevo episodio violento que dejó en el medio a su hija de dos meses. Ocurrió en el barrio capitalino Río Paraná.

La mujer explicó que este lunes en horas del mediodía dejó a su beba junto al papá (su expareja) para llevarla al control pediátrico. Sin embargo, el hombre la habría llevado a la Comisaría 15ª y denunció que su mamá la dejó abandonada. “Desde las 14:30 del lunes que no veo a mi hija. Se fue y dijo que yo la dejé tirada. Le pedí por favor que la llevara al médico porque no tengo movilidad”, explicó Mosqueira. Según detalló, Lucía le pidió al hombre que llevara a su hija a un control médico ya que puede trasladar a la niña en su vehículo. “Me olvidé la mamadera, entonces volví a buscarla y cuando llegué de nuevo lo vi subirse a un auto”, detallando que el sujeto se embarcaba junto a la niña y su actual pareja. Relató que, al intentar correr detrás del automóvil, un hijo de su expareja la detuvo y atacó violentamente hasta dejarle una gran herida en su pómulo izquierdo. “Tengo que hacerme puntos en la cara”, mencionó. La niña está resguardada en el hogar Tía Amanda por orden de la Justicia, según Lucía. Sin embargo, otras fuentes extraoficiales indicaron que estaría en el hospital pediátrico correntino. “Me sacaron a mi hija sin tener pruebas de nada”, dijo. Explicó que no es el primer hecho de violencia de género que vive con el sujeto. “Me desfiguró toda la cara. Yo sufriendo y peleando por mi hija y él afuera”, resaltó. Ya había realizado otras denuncias en la comisaría, pero, tras los hechos recientes, decidió acercarse a la fiscalía y las autoridades le aseguraron que ésta es la primera denuncia que realiza. “Vino a verme el médico, hice todos los procedimientos correspondientes” y luego cuestionó indignada: “¿Dónde está la Justicia?”.

El padre de la niña, vive frente a la comisaría del barrio. “Ellos vieron cuando me pegó, lo llevaron a la comisaría, lo dejaron un rato y lo soltaron”, aseguró. Mosqueira dijo que tiene pruebas que el sujeto pagaría a los agentes policiales para cajonear las denuncias. “Yo viví ahí 6 meses, tengo todas las pruebas. Lo único que pido es que se haga justicia, nadie hace nada. Mi hija tiene dos meses y está sufriendo”, concluyó.

