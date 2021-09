Habrá que concurrir con carné de vacunación. Habilitarán desde la semana próxima boliches y recitales en la ciudad de Corrientes. Lo confirmó el secretario de Desarrollo Económico Municipal, Juan Esteban Maldonado Yonna. También se habilitarán recitales, recepciones y espectáculos con 50% de aforo. Se extiende el horario de cierre hasta las 4:00 de la mañana y será requisito exhibir carné de vacunación para el ingreso.

La Municipalidad de Corrientes ampliará las medidas que rigen en la ciudad por la pandemia, habilitando la realización de espectáculos, recitales y recepciones. Todas estas medidas serán cumpliendo los protocolos establecidos, con previa autorización municipal.

Los comercios y organizadores de eventos deberán presentar declaración jurada y croquis del lugar donde se realizarán las actividades, previamente ante la subsecretaría de Comercio Municipal para su aprobación. Se extiende el horario de cierre permitido hasta las 4 de la mañana. Estas medidas comenzarán a regir desde el viernes 24 de septiembre. En los lugares se solicitará carné de vacunación en formato físico o desde la aplicación ‘Mi Argentina’. “Decidimos permitir más actividades teniendo en cuenta esta fase 5 y entendiendo que estamos en condiciones con todos los cuidados de permitir la realización de eventos y espectáculos”, aclaró el secretario Yonna.

CAFÉS, BARES, RESTAURANTES Y SALONES DE EVENTOS

• Actividad permitida con 70% de aforo.

• Los establecimientos deberán presentar en carácter de declaración jurada ante la Subsecretaria de Comercio el croquis de los espacios destinados a clientes/asistentes a los fines de determinar el factor ocupacional con aforo permitido. Quedando excluido a tal fin los espacios destinados a estacionamientos, baños, cocinas, depósitos, etc.

• Al ingreso de los clientes/asistentes a los establecimientos se deberá exhibir carnet de vacunación en físico o en aplicación de Mi Argentina.

• Para los espectáculos en establecimientos es requisito contar con permiso emitido por ACOR.

• Horario de cierre máximo: 4 am.

ESPECTÁCULOS

• Se permiten actividades para observar -de pie- espectáculos, recitales, recepciones, actividades deportivas, etc., con aforo del 50%. Estadios cubiertos y al aire libre, graderías y tribunas.

• Los establecimientos deberán presentar en carácter de declaración jurada ante la Subsecretaria de Comercio el croquis de los espacios destinados a clientes/asistentes a los fines de determinar el factor ocupacional con aforo permitido. Quedando excluido a tal fin los espacios destinados a estacionamientos, baños, cocinas, depósitos, etc.

• En el ingreso de los clientes/asistentes a los espectáculos se deberá exhibir carnet de vacunación en físico o en aplicación de Mi Argentina.

• Para los espectáculos es requisito contar con permiso emitido por ACOR.

• Horario de cierre máximo: 4 am.