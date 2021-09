El correntino José Manuel López le dio el triunfo y la punta a Lanús. El Granate se impuso a Independiente 1 a 0. Tomás Belmonte terminó viendo la segunda tarjeta amarilla por una infracción que no existió sobre Domingo Blanco y dejó al equipo del sur con 10. Con gol del correntino López de cabeza, Lanús le ganó 1-0 a Independiente en un partido caliente y lidera en soledad la Liga Profesional, por lo menos hasta que mañana juegue Talleres. En el final del primer tiempo, se vivió un clima caliente cuando Tomás Belmonte, quien había protagonizado un picante cruce con Alan Velasco, vio la segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre Domingo Blanco que no existió.

En el camino a las duchas, Belmonte (habría realizado algunos gestos) se cruzó con una persona allegada al Rojo, provocando corridas y empujones que terminaron quedando en el tumulto.

Hubo bronca en Lanús porque el árbitro Silvio Trucco perdonó antes a Velasco y solo le mostró la tarjeta amarilla por reaccionar y empujar de atrás a su colega.

En la segunda etapa, sin ideas claras, Independiente buscó el empate pero no generó mayores peligros en el área rival. Lanús trepa a la cima del campeonato con 23 puntos y la próxima fecha recibirá a Newell’s, el lunes 20.