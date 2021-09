En otra asamblea cargada de polémicas, se eligió presidente en el Deportivo Mandiyú. La entidad “algodonera” realizó ayer (domingo) una asamblea que eligió a Martín Soto como nuevo titular algodonero. Un rato después, un grupo de socios pidió la impugnación y más transparencia. Uno de los clubes tradicionales del fútbol correntino atraviesa una crisis institucional hace varios meses. Ayer, para sorpresa de muchos, realizó una Asamblea General para elegir nuevas autoridades. De allí, surgió Martín Soto como nuevo presidente de la entidad, tras un acto asambleario que, horas después, fue motivo de protesta por un grupo de socios que no reconoce el resultado que designó al nuevo equipo de gestión y solicita una normalización hasta convocar a elecciones nuevamente. En búsqueda de la aclaración, Gonzalo Saravia (dirigente y expresidente del Club Deportivo Mandiyú) comentó a los medios que “este domingo se realizó la asamblea para elección de renovación de autoridades. Martín Soto fue elegido como presidente del club con una lista unificada, una lista única que se trató y se votó”, explicó.

El llamado a convocatoria se realizó con tiempo, y fue publicado en diferentes medios correntinos, aunque, para sorpresa de muchos, coincidió con las Elecciones Nacionales de las PASO.

“No hay ningún impedimento legal que diga que las elecciones no se pueden hacer un domingo con las PASO, tenemos socios que buscaban presentar una lista opositora que también presentaron en la asamblea”, dijo Saravia.

Al rato de haberse proclamado a Soto como nuevo presidente, un grupo de socios de Mandiyú no reconoció el resultado de la asamblea. “Pedimos la impugnación de la asamblea porque el padrón de socios no es transparente”, aseguró el exvicepresidente de la entidad, Jorge Nacke. Y explicó que “los balances de los últimos cuatro años no fueron ordenados ni transparentes. No nos cierran”. El directivo aclaró que “esperamos que se expida Personería Jurídica. Tenemos que ver si presentaremos alguna solicitud de impugnación”.

