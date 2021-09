Después del primer capítulo (PASO) de las Elecciones 2021, Alberto Fernández habló sobre las renuncias y sentenció que “fue una estudiantina”. Sobre Cristina apuntó que “ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar”. El presidente Alberto Fernández aseguró este jueves que en la noche del martes ya había acordado con Cristina Kirchner introducir algunos cambios en el Gabinete e incluso hasta habían barajado algunos nombres. “Eso sigue en pie”, asegura y por eso no entiende la movida del kirchnerismo de presionarlo de la manera en que lo hizo el miércoles a la mañana a través de una catarata de renuncias.

“No entiendo para qué se apuraron” le confió el presidente al periodista Mario Wainfeld de Página/12 y descalificó los ofrecimientos de renuncia en cadena que comenzó el ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro y cuestionó la estrategia del kirchnersimo para forzarlo al apurar los cambios en el Gabinete. “Ella (Cristina Kirchner) me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar”.

Calificó como “una estudiantina” a los amagues de renuncia y salida del Gobierno del kirchnerismo y consideró que “quisieron acelerar en el barro y, claro, quedaron empantanados”.

“Desde la noche del miércoles, llegaron por distintas vías, mensajes kirchneristas al presidente. ‘Me piden que pare, pero yo no hice nada‘, se enchinchó Alberto. El diputado Máximo Kirchner, chimentan en su torno, llamó al presidente del cuerpo Sergio Massa para bajar decibeles y enfriar el episodio. ‘¿Por qué no me llamó a mí?’ interrogó Fernández a sus dos o tres confidentes más cercanos del elenco oficial. La candidata bonaerense Victoria Tolosa Paz transmitió a su vez una rama de olivo hacia Olivos”, contó Wainfeld.

Fernández confirmó que los cambios de Gabinete ya se habían hablado con Cristina, así como también ratificó que la vicepresidenta “jamás me pidió la renuncia de Martín Guzmán”.

“Otros relevos habrá, cuando baje un poco la espuma. Mencionar nombres, minga: silenzio stampa. ¿Cuándo? La semana que viene, por ahí, discurre el presidente Alberto. Aunque en el vértigo existencial del oficialismo parece imposible parar la pelota durante tantos días, los rumores, las operaciones contra los ministros blanco móvil…”, señaló Wainfeld en Página/12.

“Es incomprensible” repite Fernández y lanza una pregunta retórica al aire: “¿qué sentido tiene que renuncie el titular de Aerolíneas Argentinas?” que el propio Wainfeld se anima a responder: “El sentido es el pressing, el gesto colectivo”.

Minuto Uno