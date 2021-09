Messi deleitó a todo el Monumental para el 3-0 de la Selección Argentina ante Bolivia, con un hattrick de Lio, en el marco del regreso oficial del público a los estadios nacionales.

La Selección Argentina volvió al ruedo con un triunfo inolvidable ante Bolivia por la 10ª fecha de las Eliminatorias. En una jornada histórica por el regreso del público a los estadios y el reencuentro de la Albiceleste con su gente tras ganar la Copa América, Messi se llevó todas las ovaciones con su triplete.

El conjunto de Lionel Scaloni no tuvo la mejor de sus versiones futbolísticas, pero poco importó en una noche colmada de aplausos y cantitos en el Estadio Monumental. El combinado nacional tuvo la oportunidad de reencontrarse con el público después de la consagración histórica del 10 de julio en el Maracaná y no decepcionó. Como quiso el entrenador, ahora es turno de festejar.

La figura de la noche en Núñez fue, sin dudas, Lionel Messi. El 30 del Paris Saint-Germain portó la batuta del equipo para conducir los hilos en ataque e hizo emocionar a todos los presentes gracias a su fútbol. En el primer tiempo, Leo metió un precioso caño y definió al palo más lejano de Lampe para levantar a todo el estadio.

En el complemento, el 10 volvió a anotar a través de una gran combinación con Lautaro Martínez y, de esa forma, ir cerrando el partido. Sin embargo, faltaba la frutilla del postre. Después de tanto intentarlo, Lionel encontró un rebote en el área y selló su hattrick en una noche realmente soñada.

A partir del pitazo final del encuentro ante Bolivia, la gente comenzó a festejar el título de campeón de América tras la histórica victoria ante la Verdeamarela. La Selección no había podido celebrar el trofeo junto a sus hinchas y finalmente hoy fue el día. ¡A festejar, Argentina!

