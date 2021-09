Desde Wolff aseguran que hubo una “falta táctica” en la maniobra de Verstappen ante Hamilton. Verstappen y Hamilton se retiraron de la carrera tras chocar entre ellos cuando peleaban por la posición en la vuelta 26. Esto terminó con las esperanzas de ambos de luchar por la victoria en el Gran Premio de Italia.

Hamilton salía de los boxes y tomó la línea interior en la curva 1 para defender la posición de Verstappen. El neerlandés llevó a su Red Bull por los bordillos hasta chocar con el coche de Hamilton. Luego del incidente el piloto de Red Bull afirmó que Hamilton le había apretado y no le había dejado espacio, mientras que Hamilton señaló que Verstappen sabía lo que sucedería en el momento que entró en la curva 2.

Los pilotos se han reunido con los comisarios en Monza en la tarde de ayer para discutir el incidente, y determinar si existe un culpable por el accidente. En declaraciones a Sky Sports sobre la colisión después de la carrera, Toto Wolff dijo que “los comisarios van a decidir quién es el culpable. Es algo que ya hemos visto en el pasado. Pero yo diría que fue lo que en el fútbol llaman una falta táctica. Probablemente sabía que, si Lewis se quedaba por delante, posiblemente ganaría la carrera”. Viendo las imágenes del accidente, Wolff dijo que Verstappen “no parece que estuviera al lado” de Hamilton al momento de entrar en la curva. “Si lo comparas con lo que hizo Lewis en la curva 4 en la primera vuelta, no había espacio que quedara y fue empujado fuera de la pista, esa es la realidad”, dijo Wolff.

“Pero sí, dejemos que los comisarios juzguen. No quiero ser un alcahuete como algunos de mis colegas”. La vuelta inicial había visto a Hamilton intentar adelantar a Verstappen por el exterior entrando en la chicane, lo que resultó en un ligero contacto. El inglés retrocedió y pasó por encima de los bordillos cuando no pudo completar la maniobra.

“Cuando se mira lo que sucedió en la curva 4, él retrocedió y eso fue bastante, porque él sabía que él (su rival) estaba quedando por delante”, dijo Wolff. “Luego se presentó el incidente en el que realmente chocaron. Estaba claro para Max que eso acabaría en un choque”. La primera colisión importante de Hamilton y Verstappen se produjo en el Gran Premio de Gran Bretaña en julio, cuando entraron en contacto en la curva de alta velocidad Copse en el primer giro de competencia, que resultó en un accidente de 51G para Verstappen. Ambos pilotos habían restado importancia a las posibilidades que se repitieran acciones similares, pero Wolff dijo que el último choque significaba que era importante gestionarlo de la manera correcta. “Si no lo abordamos de la manera correcta, y estoy seguro que los comisarios lo verán de la manera correcta, esto va a continuar”, dijo Wolff. “En Silverstone teníamos altas velocidades. Ahora tuvimos un coche que terminó encima del otro, en la cabeza de Lewis”.