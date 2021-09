Luego de la derrota, Alberto Fernández, reflexionó que “nada hay más importante que escuchar a la ciudadanía”. El presidente subrayó que “cuando el pueblo se expresa, acatamos”, al emitir un mensaje en el búnker del Frente de Todos tras conocerse los resultados de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se desarrollaron en todo el país. Hizo este balance en el mensaje que brindó acompañado de los principales referentes y precandidatos del Frente de Todos, en el bunker que ese espacio ocupó en el barrio de Chacarita, en el que ponderó fundamentalmente que el gobierno nacional “escucha con respeto y mucha atención el veredicto de la gente”. Acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el titular del bloque del FpV en la Cámara baja, Máximo Kirchner; el gobernador bonaerense Axel Kicillof; los precandidatos por la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán; y los precandidatos por la Ciudad, Leandro Santoro y Gisela Marziotta, el mandatario se comprometió a “trabajar denodadamente” para “dar vuelta esta historia” y obtener el acompañamiento de la ciudadanía en las elecciones legislativas del 14 de noviembre. Y destacó que “todos los que estamos aquí le damos importancia a la democracia y no hay nada más importante que escuchar al pueblo; cuando se expresa es un dato que tomamos muy en serio, muy en cuenta, y acatamos”.

“Seguimos viviendo en una pandemia que nos complica muchos la vida, pudimos con otras fuerzas políticas postergar un mes esta elección”, dijo Fernández, y recordó que merced a ese acuerdo para llevar a septiembre las PASO que debían realizarse en agosto se ganó tiempo para “vacunar a 12 millones de personas” más, lo que permitió “llegar a esta instancia con menos riesgo de contagio” por coronavirus. Para el mandatario, “esta gran encuesta que son las PASO” es “un dato” que el Gobierno va a “considerar” y, a partir de esa reflexión, indicó que “a partir de mañana vamos a trabajar denodadamente para que a la hora de la elección central en noviembre los argentinos y argentinas nos acompañen, porque seguimos convencidos que estamos antes dos modelos de país, el que a todos incluye y el que a millones deja de lado”. Fernández arengó que “la campaña acaba de empezar y en noviembre hay que ganarla”, ya que el Frente de Todos tiene “un compromiso con el país”, al tiempo que asumió que “hay errores que hemos cometido y que no debimos haber cometido”.

“De los errores aprendemos. Hay una demanda y a partir de mañana vamos a prestarle atención y resolver el problema que la gente nos plantea”, completó el jefe de Estado. Fernández pidió con “humildad” el acompañamiento de la gente y se mostró confiado en que de ese modo “en noviembre”, el Frente de Todos va “dar vuelta esta historia”.

“Con Axel y con Cristina hicimos un enorme esfuerzo en este tiempo”, indicó Fernández, reconociendo que “algo no hemos hecho bien para que la gente no nos acompañara como hubiésemos querido”, dijo. “Escuchamos el veredicto con mucho respeto, hubo errores que hemos cometido y que no debemos cometer”, admitió el jefe de Estado, aunque valoró que “de los errores aprendemos”, y completó: “Tengo por delante dos años de gobierno y no voy a bajar los brazos”.

“Lo que más necesitamos es avanzar, con justicia social, desarrollo, producción, educación pública y salud pública”, destacó Fernández, y subrayó que “eso me trajo a mí a Casa de Gobierno junto a Cristina, con los mismos ideales, convicciones y escuchando el mensaje del pueblo”. Agradeció a los precandidatos y remarcó en ponerse “un solo objetivo de acá a noviembre, que es cumplir con esta palabra empeñada, escuchar y a hacer lo que no se haya hecho”. A los militantes les pidió “desde mañana mismo hablar con sus vecinos”, porque “la campaña acaba de empezar y en noviembre tenemos que ganarla, porque tenemos un compromiso con la Argentina” y porque “el país necesita no volver atrás”.

“El objetivo de cada militante es salir a la calles, volver a recorrer los barrios y explicar a los argentinos que hay un país después de tanto dolor que nos dejaron los años previos a llegar al gobierno y a la pandemia”, manifestó el mandatario, y sostuvo que “hay un país por construir entre todos los argentinos”.

“Con vocación democrática que siempre hemos tenido, en noviembre vamos a dar vuelta esta historia”, se esperanzó.