En el Hospital de Santo Tomé, dejaron sin trabajo a un enfermero por protestar. Lo echaron del Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé, por reclamar mejoras salariales. A Nelson Figueredo, las autoridades de ese hospital provincial, le notificaron de forma verbal que ya no debía asistir más a cumplir sus tareas laborales. Simplemente, que no era más parte del personal de salud. El argumento: no le gustó la protesta de Figueredo afuera del hospital. Una asamblea de trabajadores resolvió que, a partir del lunes 4 de octubre, se pondrá una carpa frente al predio hospitalario hasta que se lo reincorpore.