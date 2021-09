Trabaja para el municipio. La empresa bíblica fantasma de Riachuelo. Salmo 91, en la interpretación bíblica es la confianza que triunfa sobre el miedo, bajo la sombra del omnipotente. En la localidad de Riachuelo, sin embargo, es el nombre de una empresa cuasi fantasma. Ramón Alegre, un joven penitenciario del que no se sabe a ciencia cierta, si todavía cumple esa función o no, aparece como el dueño de esta firma. Mantiene contrato con la municipalidad, controlada por el clan Jetter, para la recolección de residuos, trabajos de mantenimiento edilicios, pequeñas obras públicas, desmalezamiento y todo lo que se parezca. La legendaria cuadrilla municipal, hace un tiempo dejó de trabajar. No tiene asignada ninguna labor. Para juntar la basura Alegre usa los camiones del municipio. Los pobladores buscaron la sede o la dirección de esta empresa. Pero no existe. Al Salmo 91, solo la encontraron en la biblia.