Falleció el ex juez federal Norberto Oyarbide. Estaba internado por coronavirus. A los 70 años falleció el ex juez federal. Estuvo a cargo de causas resonantes, superó un juicio político y decenas de pedidos de destitución. Se jubiló en 2016. Luego de dos meses de internación en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT) tras contagiarse de coronavirus, el ex juez Norberto Oyarbide murió esta noche a los 70 años. Fuentes de su círculo cercano confirmaron que el ex magistrado falleció debido a una complicación de la neumonía bilateral que lo afectaba.

Oyarbide tuvo que ser intubado a principios de julio, debido a que el cuadro de neumonía bilateral originado en su cuadro de Covid19 se agravó. Tras su internación el 22 de junio -estuvo 72 días alojado en terapia intensiva-, los allegados al ex juez federal comentaron cuál fue el cuadro con el que ingresó al sanatorio y especularon con que “se habría contagiado en el festejo de su cumpleaños”. Según pudo saberse, el ex juez manifestó antes que se complicara su estado de salud que tenía temor a vacunarse, pero les indicó a sus médicos que había recibido la inmunización. Sin embargo, en los registros oficiales, el nombre de Oyarbide no figuraba, por lo que no se descartaba que en realidad no estuviera protegido por la vacuna. Esa situación, más la enfermedad viral que padecía -la contrajo hace más de 15 años- complicaron más la posibilidad de sobrevida.

El ex juez federal había dejado el cargo en los tribunales de Comodoro Py en abril de 2016, tras 21 años, en medio de cuestionamientos del gobierno de Mauricio Macri y con un juicio político avanzando en el Consejo de la Magistratura. “Jamás tuve ningún tipo de presión, me voy porque todo en la vida tiene un principio y un final. Me voy porque necesito otras cosas para mi vida”, afirmó aquel entonces el juez que en febrero pasado dio un giro en su vida al convertirse en columnista de un programa radial. En el Tribunal Federal N°5 fue nombrado en 1994 por el ex presidente Carlos Menem. Antes de llegar a juez federal había pasado por la fiscalía electoral, uno de los cargos más preciados del fuero federal. Cuando se jubiló llevaba cerca de cuatro décadas en los tribunales. Tras su renuncia, su lugar fue ocupado por María Eugenia Capucchetti.

ANTECEDENTES Y POLÉMICAS

A principios de los años 2000, Oyarbide se destacó por el fallo de revocamiento de la prisión domiciliaria al fallecido dictador militar Jorge Rafael Videla, y también la resolución en la que definió el accionar criminal de la Triple A como delitos de lesa humanidad. Pero saltó definitivamente a la fama en el año 2009 cuando sobreseyó en una causa por presunto enriquecimiento ilícito a la entonces presidenta, Cristina Fernández, y a su marido, Néstor Kirchner. En 2016, enfrentó otro juicio político por admitir que había frenado un allanamiento a una financiera a pedido de un funcionario kirchnerista y renunció al cargo por presiones del Gobierno de Cambiemos. El entonces presidente Macri le aprobó la renuncia, lo cual le permitió cobrar la jubilación de privilegio como parte del Poder Judicial. En febrero de este año Oyarbide se había sumado como panelista al programa radial de Coco Silly.

