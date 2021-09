Crisis en el gobierno: “En la Argentina se discute poder y no hacia dónde vamos”. Lo dijo Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina quien utilizó un ejemplo de la Biblia para contrastar con la puja de poder interna en el Gobierno. “En la Argentina discutimos poder, no discutimos proyecto de Nación. No discutimos adónde vamos. Discutimos poder mediático, económico y político”, dijo Oscar Ojea en un video compartido este viernes por la Conferencia Episcopal Argentina. “No nos animamos a pensar juntos hacia dónde vamos”, señaló con preocupación y remarcó la difícil situación social que atraviesa el país.

A este mensaje se suma un reclamo similar conocido las últimas horas por Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata, quien publicó una carta dirigida a Alberto Fernández en la que afirmó: “Presidente, le queda poco tiempo para evitar una debacle“.