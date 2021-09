Riquelme, durísimo contra Villa y el palito a Cardona. El vicepresidente segundo del club criticó al delantero por no presentarse a los entrenamientos. “Le faltó el respeto al club, a la camiseta y a sus compañeros”, afirmó. Sobre el mediocampista, que se perdió la serie con Atlético Mineiro, agregó: “Me hubiera vuelto para jugar y después hubiese ido a buscar a mi familia“. Juan Román Riquelme criticó con dureza a Sebastián Villa a raíz de su decisión de no presentarse a los entrenamientos de Boca como método de presión para ser transferido. “Le faltó el respeto al club, a la camiseta y a sus compañeros”, afirmó en declaraciones a ESPN. Destacó que “ojalá haya aprendido que tiene obligaciones y las debe cumplir”. Agregó que “nosotros somos serios y tenemos a todos los empleados al día. Ahora transita su aislamiento y cuando lo termine deberá presentarse al entrenamiento. Creo que será el lunes”. Con respecto a la supuesta promesa que había recibido Villa que iba a ser transferido, Riquelme fue contundente. “Nunca dijimos que estaba en venta. Le mejoramos el contrato y estuvo de acuerdo con la cláusula que firmó. Me parece que las cosas son claras y simples”, manifestó. El encargado del Consejo de Fútbol de Boca también reconoció que existió una reunión con el jugador y sus representantes en la que “se le comunicó el pensamiento del club” y añadió que “llevaba dos días sin entrenarse y estaba al día, por lo que debía cumplir con sus obligaciones”.

LA DECISIÓN DE CARDONA

El ídolo xeneize le tiró un palito al mediocampista que decidió perderse la serie con Atlético Mineiro. “Me hubiera vuelto para jugar y después hubiese ido a buscar a mi familia. La Copa Libertadores se disfruta. A mí me gustaba jugar a la pelota y no me quería perder ningún partido”, expresó. Riquelme fue comprensivo y deslizó que “fue el único que no tuvo vacaciones”. Explicó que “de la semifinal con Racing se fue a Perú, de ahí a Bogotá y luego a Brasil. Sabía que si volvía no iba a jugar, porque Pavón (Cristian), Briasco (Norberto) y Villa lo estaban haciendo de maravilla”. El préstamo de Cardona con Boca finaliza a fin de diciembre y aquella situación abrió un gran interrogante sobre si el club hará un esfuerzo por retenerlo (el pase pertenece a Xolos de Tijuana). “Tenemos que decidir si lo compramos o no. Todavía queda bastante tiempo”, sentenció.

