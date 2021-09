Después de las Elecciones PASO 2021, el gobierno nacional perdió en 18 de los 24 distritos. Con más del 90% de los votos escrutados en todo el país, el Frente de Todos cerró una durísima derrota electoral de cara a los comicios generales del 14 de noviembre. El Gobierno del Frente de Todos encabezado por el presidente y la vicepresidenta, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, sufrió una durísima derrota en el marco de las elecciones primarias que tuvieron lugar durante la jornada del 12 de septiembre.

Desde una perspectiva nacional y contemplando los 24 distritos del país, los candidatos perdieron en un total de 18 provincias: Capital Federal, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, San Luis y Tierra del Fuego. Tras conocerse los resultados el propio Alberto Fernández se pronunció desde el búnker oficialista ubicado en el barrio porteño de Chacarita, asumiendo la derrota en las elecciones legislativas en casi todo el país.

“Sabemos que hay errores que hemos cometido“, comenzó su discurso quien sería el único orador del espacio. A la hora de explicar los motivos de la derrota, el líder del Frente de Todos reconoció que debió de existir “una demanda que no hemos satisfecho en los votantes”. Acompañado por los principales referentes del gabinete nacional y los candidatos del AMBA, arengó a los presentes y expresó que “la campaña acaba de empezar y en noviembre tenemos que ganarla”.

“El país necesita no volver atrás, lo que más necesitamos es poder avanzar”, comentó ante un reducido bunker con sillas blancas y la militancia que se acercó hasta el Complejo Cultural C. Antes de cerrar y sin mencionarlos, Alberto Fernández envió un mensaje a Juntos por el Cambio: “Felicito a los que han tenido mejores resultados que nosotros“, planteó sobre el cierre de un escueto discurso. Estuvo acompañado por Cristina Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y los candidatos bonaerenses, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán, así como los porteños, Leandro Santoro y Gisela Marziotta. Bajo este escenario es que el gobierno nacional, bajo la figura del titular de Economía de la Nación, Martín Guzmán, presentará sobre la semana el presupuesto diagramado para el año 2022.