Será el segundo turno electoral en la provincia de Corrientes. Habrá una reunión clave con las autoridades sanitarias para definir el protocolo para las PASO. Se analizará y resolverá sobre horarios de votación, reducción de fiscales y se evaluará -tras un fallo nacional- la votación de las personas con cuadro de Covid19. Ante las elecciones Primarias en el contexto de pandemia, mañana las autoridades del Juzgado Electoral se reunirán con las autoridades sanitarias para terminar de definir el protocolo, analizar horarios, el derecho al voto de las personas con cuadros de Covid19 y la cantidad de fiscales por alianza.

El 12 de septiembre los correntinos volverán a las urnas para elegir a los candidatos que se presentarán en las elecciones legislativas del 14 de noviembre y, en este contexto, pudo saberse que este lunes las autoridades del Juzgado Electoral de Corrientes mantendrán una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud y el Comité de Crisis de la Provincia para definir las medidas sanitarias.

PROTOCOLO NACIONAL

El Juzgado Electoral Nacional estableció una serie de pautas para ser aplicadas en los comicios del 12 de septiembre y mientras el fuero local avanza con la definición de las medidas que regirán en la provincia se considerara que en Corrientes se amplió el número de establecimientos educativos. Se trabajará en las 336 escuelas donde se realizaron las elecciones provinciales y con las mismas 2.638 mesas que se habilitaron para la instancia electoral local. Mientras que, sobre el derecho al voto en contexto de pandemia, la Nación establece la excepción y justificación de inasistencia para las personas con Covid19 positivo, o que tengan síntomas compatibles con la enfermedad, o que tengan contacto estrecho con alguien no concurran a votar dado que están exceptuados. Pero al mismo tiempo habilita a estas personas a concurrir a votar.

Y como las provincias pueden sumar medidas al protocolo nacional, también se está analizando en las últimas horas el fallo de la jueza con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Servini de Cubría que determinó en el Acta N°11 (artículo 10) que quienes se presenten en una sede de votación con alguno de los cuadros compatibles con Covid19 y quiera votar, se le informará sobre la excepción y justificación con la que cuenta y “no se le permitirá el ingreso y el delegado electoral labrar un acta al respecto”.

“El que está con Covid19 no puede salir de su casa; si es contacto estrecho, tampoco. ¿Cómo se va a permitir que el día de la votación puedan salir e ir a votar? ¿A usted le gustaría ir a votar y que la persona que esté delante suyo a dos metros estuviera enfermo, con Covid19?”, cuestionó la jueza criticando fuertemente a la Cámara Nacional Electoral (CNE) que sostiene la premisa que “ningún ciudadano está privado de su derecho a votar”.

En este punto que en las elecciones en Corrientes, se apeló a que las personas con cuadro de Covid19 no concurran a votar, pero desde la Junta Electoral siempre se remarcó el derecho al voto que tienen todos los electores y se actuó en consecuencia. Y más allá de este punto, cuya decisión local se conocerá las próximas horas, el protocolo nacional también dispone la creación de un horario de votación prioritario de 10:30 a 12:30 horas, para personas con factores de riesgo de Covid19. Pero aclara que, durante ese lapso, los ciudadanos sin condiciones de salud preexistentes también podrán votar, pero deberán ceder su lugar en la fila si una persona dentro del grupo de riesgo concurre a la misma mesa de votación. Dispone la figura del “facilitador sanitario”, rol que en las elecciones provinciales fue cumplido por la Policía de Corrientes, que velara para que se cumpla el protocolo sanitario. Se solicita a los electores que no cierren el sobre con saliva. Se recomienda introducir la solapa del sobre en su interior para que contenga las boletas en su interior hasta el momento del escrutinio, sin necesidad de pegar el sobre. Se solicita a los electores que lleven su propio bolígrafo para firmar el padrón. En caso de no hacerlo le será provisto uno debidamente sanitizado. Luego de cada uso la autoridad de mesa deberá sanitizarlo.

Entre las medidas que se dispusieron se establece que si a las 18:00 hubiera electores haciendo fila afuera del establecimiento, el delegado judicial les entregará un número para certificar que a esa hora estaban para votar y se les permitirá el ingreso a posteriori. Y mientras analizan en el fuero Federal las medidas a implementar hay que considerar que en las elecciones provinciales se trabajó con un protocolo elaborado entre la Junta Electoral de Corrientes, el Ministerio de Salud, la cartera de Educación y el Comité de Crisis de la provincia.

Se tomó con base en el documento elaborado por el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), que tiene una serie de sugerencias basadas en la experiencia de alrededor de 50 países en los que se realizaron elecciones el año pasado. En el mismo se garantizó a todos los electores el derecho al voto, no se determinaron horarios de votación y se incluyó la figura del facilitador sanitario.

ELECTORES Y ESCUELAS

En el cuarto oscuro habrá ocho boletas. Los electores habilitados para votar son 894.376 incluidos los 26.000 jóvenes de 16 y 17 años que no participaron en los comicios provinciales. Están habilitados 336 centros de votación para elegir a los candidatos a diputados y senadores nacionales.

BOLETAS

En la Cámara de Diputados se renovarán 127 de sus 257 bancas y en el Senado 24 de los 54 escaños que posee. En la provincia hay 41 partidos habilitados por la Justicia Federal. Y tras la conformación de las alianzas locales desde el Juzgado Federal de Corrientes informaron que en el cuarto oscuro los electores se encontrarán con ocho boletas a diferencia de las 56 que implican las elecciones provinciales. Las papeletas de las elecciones nacionales se diferencian de las utilizadas en las provinciales ya que son a color y tienen las fotos de los candidatos que se postulan para competir. “La recepción de las boletas por parte de los vecinos es muy buena. Tiene una característica especial, ya que es la blanca y celeste que identifica a Cristina (por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner). Nosotros le contamos que somos candidatos de Cristina y de Alberto (por el presidente Alberto Fernández)”, había indicado Marlén Gaúna, precandidata a diputada nacional en segundo término por la lista Celeste y Blanca 501 al resaltar la ventaja de contar con boletas con colores y fotos.

En las elecciones provinciales los electores debieron elegir entre 56 boletas en blanco y negro. Esta situación no solo presentó dificultades al momento de votar, ya que el número de boletas complicó la oficialización de las mismas, el sellado, la carga de las urnas, el recuento de votos, e incluso el escrutinio definitivo, que se extenderá hasta mañana o el martes.

