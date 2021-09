Manifestación y entredichos por la muerte del obrero. Familiares del trabajador fallecido trágicamente reclamaron justicia frente a la Escuela Portuaria, que se encuentra en ampliación. Gustavo Galván de 23 años, murió tras caer del cuarto piso del predio en refacción. Como una ironía del destino, era el establecimiento donde realizó sus estudios secundarios. Hubo negligencia de la constructora, porque ese jueves llovió y había mucho viento. En el lugar no había parapetos o andamios de contención ante posibles caídas. La soga preventiva que debía sujetarlo a 20 metros de altura, se ordenó atarla por las chapas para que no se vuelen. Además de Galván, había otros 5 obreros en iguales condiciones de inseguridad. Lualzi S.A. y Peterson, son las firmas responsables de la obra, con una inversión de $89.766.440.

Mientras se desarrollaba la protesta, desde adentro del edificio en construcción salió la dueña de una de las constructoras a discutir con los manifestantes. Identificada como Norma Ozuna, aseguró que los trabajadores no quieren usar los elementos de seguridad. Y que ella no los obliga a utilizarlos. Notable sincericidio.

El obrero muerto la semana pasada: "La soga que debía sujetarlo la usaron para las chapas".

Lo confirmó Rocío Estigarribia, hermanastra de Gustavo Galván, el joven obrero de construcción de 23 años, quien falleció el jueves a la siesta en la obra de ampliación y remodelación de la Escuela Técnica de Construcciones Portuarias y vías Navegables.

“La muerte de Gustavo es una pérdida de la que no nos vamos a recuperar de un día para otro. Tenía 23 años y desde que terminó el colegio se dedicó a trabajar. Tenía su propia casita y sus cosas, gracias a su esfuerzo. Era un chico ejemplar”, expresó Rocío quebrada emocionalmente por la tragedia. Pero las ironías del destino, nos deparaba otra tristísima sorpresa. Gustavo Galván perdió la vida, casualmente, en la escuela donde estudió para forjar su futuro. Esa tarde, Marisa Estigarribia, mamá de Gustavo, recibió un llamado telefónico diciéndole que su hijo había sufrido un accidente grave. Otro de sus hijos, la acompañó hasta el lugar de la obra, pero la presencia de tantos patrulleros, el llanto en algunos de los compañeros de trabajo de Gustavo, ya daban la pista que el desenlace había sido fatal. Algo que el ingreso del vehículo de transporte patológico terminaría por confirmar. “Eran seis los compañeros que estaban junto a mi hermano en la cima del edificio. Ninguno de ellos estaba anclado a la soga de seguridad, porque el capataz de la obra decidió que esa soga la usarían para atar las chapas para subirlas y que no se vuele.

Ellos habían parado un rato antes, porque se largó un fuerte chaparrón, pero cuando comenzó a mermar la lluvia el jefe les dijo ‘bueno muchachos, todos arriba’, y volvieron a subir. Unos pocos minutos después comenzó el viento y después, lo que ya todos sabemos que pasó. Estaban más preocupados por las chapas que por los trabajadores”, explicó Rocío, poniendo sobre la mesa un dato clave para los investigadores a la hora de buscar responsables.

La madre recibió en las últimas horas, una foto clave que demostraría la falta total de elementos de seguridad de los obreros y que incluso, sería una imagen previa al momento de la tragedia. No sólo la soga tensora para anclarse faltó; sino que tampoco estaba dispuesta la chapa de contención que habitualmente está en el piso inferior al que trabajan los obreros. “Hoy fue mi hermano, mañana puede ser otra persona. Por qué los hicieron subir al último piso, justo un día de pésimo clima, para hacer este trabajo tan riesgoso. Ninguno de ellos era techistas, no estaban capacitados para lidiar con lo complejo de ese trabajo en altura, eran albañiles. Hay muchas preguntas sin respuestas para nosotros hoy”, indicó Rocío.

Hoy, se concentraban en la escuela de Vías Navegables, para exigir que se haga justicia por la muerte de Gustavo Galván. “No queremos perjudicar a nadie, sólo queremos que se sepa la verdad, a los chicos no los cuidaron y mi hermano pagó con su vida”, concluyó Rocío.

