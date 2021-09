Fue una mañana complicada en Camba Punta. La DPEC cortó la Luz cuando aterrizaba un avión. Fue un inusual y riesgoso corte programado por la DPEC en la zona del Aeropuerto Piragine Niveyro. Ocurrió a las 08:16 de este miércoles en momentos que se aproximaba el vuelo desde Buenos Aires a la pista de Camba Punta. Si bien respondieron los equipos de emergencia por contar con carga adicional, podría haberse constituido en un verdadero peligro, ya que el equipo electrógeno auxiliar no funcionó. La energía recién volvió a las 08:53, cuando la nave ya aterrizó. Más allá que no sucedió nada, hubo total irresponsabilidad de los funcionarios a cargo del aeropuerto y del ente energético. Increíblemente los bomberos apostados en el lugar, no cuentan con red telefónica ni interna ni externa, solo comunicación por radio.

Puedo haber sido una verdadera catástrofe.