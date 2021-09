Tiene AME. Continúa la lucha judicial del niño correntino por el medicamento más caro del mundo. Federico Viñote, es abogado de la familia de Nicolás Garau, tiene menos de dos años y tiene AME (Atrofia Muscular Espinal), la misma enfermedad que Emmita. Sus padres iniciaron una lucha judicial con la obra social y una prepaga, para conseguir el medicamento que necesita, denominado el más caro del mundo. En este momento esperan que el juez Fresneda decida un recurso de amparo para la aplicación inmediata del medicamento Zolgensma.

Federico Viñote, comentó que “comenzamos con Nico con su mamá y su papá una lucha hace un mes, presentando un amparo para que la justicia se expida por la situación del niño porque ya se hicieron los reclamos a la obra social, pero como no se llegaba a un acuerdo, se decidió hacer un amparo”.

El abogado describió que “se demandó a una medicina prepaga, a la obra social, a la superintendencia de servicios de salud y al Ministerio de Salud de la Nación, en este caso tanto la obra social y la prepaga fueron escuchadas por la Justicia, se pidió una nueva notificación al Ministerio de Salud y se envió otra vez el día de ayer”.

El doctor Viñote afirmó que “el juez debe velar por la salud del menor, las preocupaciones del Estado no deben interpelar en esta cuestión”. El abogado de la familia de Nico, comentó que “el juez fresneda entendió que la obra social puso en duda el tipo de AME que tiene Nico, y puso en duda si corresponde al tipo 1 o 2, el doctor de cabecera de Nico Lucas Beltrán, ordenó la aplicación en dos ocasiones la aplicación de Zolgensma”. El profesional señaló que “hay dos historias clínicas que comprueban esto y ahora su señoría cuestiona si es conveniente o no la aplicación de este medicamento”.

