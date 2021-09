En el marco de la Pandemia, Corrientes no registró muertos por coronavirus luego de cinco meses. El ministro de Salud Pública confirmó que no se registraron muertes por Covid19 las últimas 24 horas. La primera muerte por Covid19 en Corrientes fue en julio de 2020. La provincia de Corrientes no registraba muertes por Covid19 desde el 16 de abril. Continúa el descenso de casos activos. En enero de este año se registró una muerte por coronavirus, mientras que en febrero fueron cinco. En marzo y abril se contabilizó una muerte por cada mes.

Días sin muertes por Covid19 en 2021 en Corrientes:

24 de enero

2 de febrero

17 de febrero

18 de febrero

19 de febrero

23 de febrero

18 de marzo

16 de abril

29 de septiembre

El ministro de Salud, confirmó que “por primera vez hoy en bastante tiempo, Corrientes no tiene fallecidos por Covid19 en el Hospital de Campaña”.

VACUNACIÓN

Cómo sigue la campaña de Vacunación Anticovid19. El ministro de Salud, comentó que “siguen llegando vacunas, están llegando alrededor de 3 mil Pfizer, van a llegar Modernas y Sputnik 2, estamos con un 57% de segunda dosis a mayores de 18 años, con una buena cobertura”. Sobre los niños mayores a 12 años, el doctor Cardozo, detalló que “a mayores de 12 años, estamos vacunando con Pfizer y Moderna, los porcentajes todavía no son los óptimos”. Y sostuvo que “mayores de 18 años con primera dosis, estamos en un 98% y mayores de 18 años, con segunda dosis en un 57%”.

PARTE OFICIAL

Corrientes registró este miércoles 52 nuevos casos positivos de Coronavirus, de los cuales 18 fueron contagios en la ciudad Capital y los 52 restantes en 11 localidades del interior provincial, al haberse analizado 2.321 muestras en las últimas 24 horas. Esto actualiza la cifra de casos activos en 369 y los acumulados en 110.889 en todo el territorio provincial al 29 de septiembre de 2021, con 1.302.546 testeos realizados desde que inició la pandemia y 108.978 recuperados. Son 1.542 los fallecidos acumulados y 49 los actuales internados en el Hospital de Campaña, con resultado positivo para Covid19, estando ocupado el 5,66% de los respiradores y donde además durante la última jornada, 4 pacientes egresaron con alta médica. Los nuevos casos son 18 de Capital, 16 Goya, 4 Bella Vista, 4 Gobernador Martínez, 2 Santa Lucía, 2 Pedro R. Fernández, 1 Chavarría, 1 Santa Rosa, 1 Itatí, 1 Santo Tomé, 1 Berón de Astrada y 1 Perugorría.

HOSPITAL DE CAMPAÑA

El Ministerio de Salud Pública informó el parte médico del Hospital de Campaña “Escuela Hogar”, dando cuenta la recuperación de 4 pacientes que recibieron el alta médica. El informe emitido desde la institución detalla que a la fecha (29 de septiembre), se encuentran internados 49 pacientes. Hay 30 pacientes con diagnóstico de Covid19 en Sala de Clínica General. Todos se encuentran clínicamente estables. En la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) hay 19 pacientes con diagnóstico de Covid19, 17 con asistencia respiratoria mecánica. Todos con pronóstico reservado. Fueron dado de altas 4 pacientes recuperados. En consultorios externos se realizaron 12 atenciones en la fecha, acumulándose 34.585 hasta el momento. Está ocupado el 5,66% de los respiradores.