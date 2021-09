Por las Eliminatorias Sudamericanas, Argentina visita a Brasil en un partido con sensación a revancha. El clásico sudamericano se disputará en San Pablo desde las 16:00 y será la primera vez que se enfrenten estos seleccionados después de la consagración de la Albiceleste en la última Copa América cuando le ganó en el Maracaná al local 1 a 0. Argentina visitará con fuerza máxima hoy en San Pablo a Brasil en un superclásico de invictos de las Eliminatorias Sudamericanas para clasificar a Qatar 2022, a menos de dos meses de la final en la que Lionel Messi comandó la conquista de la Copa América 2021 en el estadio Maracaná.

El encuentro comenzará a las 16:00 en el estadio Neo Química Arena del club Corinthians, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

El entrenador Lionel Scaloni no confirmó la alineación inicial pero mostró alivio al afirmar que la estrella Lionel Messi “está bien” luego del “susto” en la victoria 3-1 ante Venezuela cuando recibió una patada que lo dejo tirado en el césped, una de las peores de su carrera. Scaloni no confirmó el equipo en la conferencia de prensa dejó entrever que puede hacer cambios en los laterales, aunque todo dependerá del único entrenamiento de fútbol ayer a la noche en el estadio de Corinthians, en el barrio de Itaquera. “La idea es hacer algunos cambios pensando que los partidos son muy justos”, dijo Scaloni que pidió tener el “máximo respeto para Brasil”.

“Me espero a un rival que es el más ganador de todos los tiempos. Juegue quien juegue es un rival importante”, dijo al recordar que los de Tite ganaron los siete partidos de estás Eliminatorias. Y es por eso que la Argentina estará en condiciones de repetir el equipo que en julio le ganó 1-0 a Brasil en la final de la Copa América en el Maracaná. El partido, de la triple jornada de septiembre de las Eliminatorias sudamericanas, corresponde a la sexta fecha, que se debió suspender por el agravamiento de la pandemia en febrero pasado. Brasil llega diezmado debido a que los futbolistas que actúan en Inglaterra y Rusia fueron impedidos de viajar a jugar para sus selecciones. La Argentina marcha segunda con 15 unidades, segunda ante los 21 puntos de Brasil.

Al contrario de diez de los brasileños que militan en la Premier League inglesa, Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, de Aston Villa, y Cristian Romero y Giovani Lo Celso, de Tottenham, viajaron igual. Una situación que contó con la solidaridad de Scaloni hacia sus colegas sudamericanos durante la conferencia de prensa. Scaloni admitió que la Argentina está enfocada en clasificar a Qatar 2022, minimizó mantener el invicto y rechazó cierta relajación tras la conquista de la Copa América porque sobre todo los jugadores siempre quieren ir “por más”.

“No pensamos en alcanzar a Brasil, sólo en sumar, en llegar al objetivo de la Copa del Mundo”, y sostuvo que espera que el invicto demore en cortarse. Scaloni descartó buscar un dominio con posesión todo el partido, confirmando una tendencia mostrada en toda la Copa América. Si logra una victoria ante Argentina y otra el día 9 en Recife ante Perú, con una combinación de resultados de sus rivales, Brasil podría asegurarse la clasificación para el Mundial. Pero en el equipo diezmado de ingleses de Tite la polémica con la prensa -pese a su ciento por ciento de efectividad- para saber sobre si Neymar está o no fuera de su peso. Tite, tuvo que llamar a once jugadores de última hora, los dos últimos Artur (atacante) y Leo Ortiz (defensa), ambos del Red Bull Bragantino. En Brasil es probable que del equipo inicial arranque Miranda en lugar del suspendido Marquinhos, mientras que se especula que Everton Ribeiro (marcó contra Chile) puede ocupar el lugar de Vinicius Junior en la creación del mediocampo. Unas 1.500 personas -invitados- serán el público del superclásico de las Américas con una temperatura que oscilará los 30 grados en San Pablo. Las autoridades de la urbe más grande de América intentaron organizar el partido con 15.000 hinchas, pero la exigencia de exámenes PCR negativo hizo imposible montar una estructura viable.