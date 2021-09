Decisión nacional: ya no rigen restricciones para volver a la presencialidad en las escuelas. La ministra de Educación lo confirmó. Desde cuándo estará la medida en Corrientes. Susana Benítez, anunció este jueves que el Consejo Federal resolvió por unanimidad el regreso a la presencialidad total en todas las escuelas del país desde el lunes y sin restricciones.

Hasta hoy era condición para la presencialidad guardar una distancia mínima entre alumnos de 90 centímetros. Pero debido al avance de la vacunación en todo el país, el nuevo ministro de Educación de la Nación y los representantes de todas las provincias coincidieron que ya no serán necesarias esas medidas restrictivas, aunque sigue vigente el uso del barbijo y el alcohol en gel.

“Es una gran noticia para toda la Nación. Se dispuso que todos los alumnos volverán a las clases, pero sin restricciones de distanciamiento. Es para todos los niveles educativos. Aquellos que estaban organizados en burbujas, eso ya no rige. Hay que seguir con los barbijos, ventilar los espacios y no dejar de usar el alcohol en gel”, señaló la ministra.

En Corrientes algunas escuelas mantenían el sistema de burbujas por el distanciamiento entre alumnos. También se anunció la creación de un programa nacional para que vuelvan los chicos y chicas que hayan dejado la escuela. “El Estado nacional dispondrá de recursos para ir a buscar a esos estudiantes que hayan dejado de asistir a las escuelas”, explicó.