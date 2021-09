La confirmación llegó desde la querella. Este lunes llegarán peritos en balística y un médico forense. El abogado del diputado Miguel Arias, baleado en un acto de cierre de campaña, anunció que contratarán a peritos en balística que arribarán mañana desde Buenos Aires y un médico forense legista para determinar la distancia del disparo y el tipo de calibre utilizado. Aseguró que se tomaron unas 30 declaraciones y destacó que la hipótesis más firme es que el disparo salió del público. El abogado de Paso de los Libres, Rodrigo Nenda, querellante en el caso del diputado baleado Miguel Mateo Arias reveló que este lunes llegarán peritos en balística y un médico forense legista, que se sumarán a una investigación de parte. “Todavía no está determinada la distancia del disparo ni el proyectil utilizado, porque no hay ningún informe que así lo corrobore. Lo que se manejan son presunciones de algunos datos preliminares”, afirmó desde Sudamericana.

Anunció que “el lunes, mañana, llegarán dos peritos balísticos que contratamos en Buenos Aires y un médico forense, legista y especialista en estas cuestiones. Básicamente porque queremos saber las características del proyectil y la distancia, así podemos trabajar en hipótesis más precisas”, destacó y añadió que “se recolectaron más de 30 entrevistas, se consiguieron imágenes del lugar del hecho, pero en lo que no podemos avanzar es en la confirmación de algunas hipótesis porque están pendientes algunas pruebas científicas que son relevantes para tener un panorama más claro”, puntualizó. “Hasta que no tengamos esos datos no podemos señalar sospechosos, pero la hipótesis más fuerte apunta a algunos de los jóvenes que estaban en el público”, remarcó.

El hecho ocurrió el jueves 26 de agosto en la localidad de Tapebicuá, en un acto de cierre de campaña, donde el legislador permanecía sentado y de pronto sintió el impacto de un proyectil. El abogado Nenda dijo que “en la semana se hicieron dos allanamientos con resultados negativos en Tapebicuá. Otro se hizo en Paso de los Libres, en la casa de un empleado municipal, de esto aún no tenemos información precisa. Lo único que sabemos es que se secuestraron prendas de vestir. El resultado de estos operativos se sabrá el lunes”. Agregó que “se han secuestrado casi todos los celulares de los presentes. Me parece una medida compleja, me parece que hay que achicar la investigación sino se convierte en una innumerable cantidad de cosas secuestradas”, enfatizó.