Está ubicado en el barrio Juan XXIII. El hecho ocurrió el domingo por la madrugada. Un altercado del que no se conocen mayores detalles terminó con el dueño de casa disparando a unos menores. Como represalia, los familiares del menor incendiaron el kiosco. Está ubicado en la esquina de Potosí y avenida Argentina, en el barrio Juan XXIII y sufrió un ataque vandálico, luego que, según trascendió, el dueño de la propiedad en la que está ubicado disparase contra unos jóvenes que le demandaban bebidas alcohólicas. Un menor de 17 resultó herido y debió ser hospitalizado. Tras este incidente, sus familiares resolvieron tomar represalia contra el kiosco y lo incendiaron.

El titular del negocio, Alejandro Acosta, sufrió las consecuencias de estos hechos de violencia, sin haber participado. “No me encontraba acá, porque este local lo alquilo, no vivo acá”, aclaró Acosta. “El conflicto es con el dueño de la propiedad. Aparentemente con ellos tuvieron este problema ese grupo de gente”, agregó.

Sobre los daños a su negocio, el comerciante detalló que “me rompieron todos los vidrios, de los ventanales y de la puerta. Me prendieron fuego y se quemó mercadería y parte del mobiliario. Además de todo el estrés que me generó la situación”. El kiosquero comentó que el joven herido, según le refirieron sus familiares, salió de terapia intensiva y evoluciona favorablemente.

