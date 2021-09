A la nueva unidad carcelaria. La Red Corrientes de Derechos Humanos, presentó un Habeas Corpus y Medida de No innovar, por las formas y condiciones en que se lleva adelante el traslado de presos a la nueva Unidad Penal N°1 en San Cayetano. Sostiene que no existe planificación, o la existente es ineficaz. Piden que cese la migración de los detenidos, hasta tanto se constituyéndose el tribunal en las dependencias carcelarias recién inauguradas. El entredicho viene desde el 20 de agosto, cuando no le permitieron el ingreso al Comité de Torturas, para que realice una inspección al nuevo predio. Entre los integrantes de este órgano estaba un ministro del Superior Tribunal de Justicia, y un senador radical de la provincia. Igual no hubo tu tía y les cerraron las puertas prácticamente en la cara, por orden del Ministerio de Seguridad.