Indignante amenaza a los hijos del intendente José Antonio Cheme de Empedrado: “con eso no se juega”, señaló indignado. El hecho involucra a quien, además, busca ser reelecto. “La campaña fue bastante violenta. No puedo responsabilizar a nadie, pero quienes conducimos debemos ser muy prudentes”, sostuvo el jefe comunal. A través de una red social, amenazaron de muerte a uno de los hijos de Cheme.

El intendente de Empedrado, habló sobre las amenazas que recibió uno de sus hijos, tras la victoria en las elecciones del domingo 29 de agosto, y expresó que “fue una campaña muy violenta, y nosotros como conductores tenemos que tener mucho cuidado porque hay gente que reacciona de esta forma porque no sabemos si lo van a hacer, por eso a mí no me quedó otra opción que hacer la denuncia y pedir que investiguen esa cuenta”. Afirmó que “lo vinculo netamente a lo político, claramente, porque toman posición por una derrota, la gente votó y no alcanzó el esfuerzo, en mi sector hicimos el mismo esfuerzo”.

El intendente Cheme, sobre la amenaza que recibió su hijo, comentó que “la amenaza vino vía red social; cuando estábamos en plena caravana llegó ese comentario, me avisan que la amenaza era sobre mi familia, me decían que cualquiera de mis hijos podía aparecer con una bala”.

El jefe comunal reelecto remarcó que “fue una campaña muy violenta, y nosotros como conductores tenemos que tener mucho cuidado porque hay gente que reacciona de esta forma porque no sabemos si lo van a hacer, por eso a mí no me quedó otra opción que hacer la denuncia y pedir que investiguen esa cuenta”. Cheme no responsabiliza “a nadie, pero hay que ser prudentes como conductores; a veces toca triunfar y a veces no, yo no manejo esas expresiones verbales”. De la campaña electoral, Cheme destacó que “el cuadro con el que se vivó la campaña no fue normal, el Concejo Deliberante vive en un clima de violencia, durante todo el año se convivió bien, pero comenzó la campaña y eso cambió”. Y enfatizó que “lo vinculo netamente a lo político, claramente, porque toman posición por una derrota, lamentablemente la gente votó y no alcanzó el esfuerzo, en mi sector hicimos el mismo esfuerzo. No lo veo como una interna, esto es totalmente diferente, Rodas es radical, pero no son internas”, sostuvo. Si responsabiliza a Rodas, el otro candidato a intendente de ECO +Vamos Corrientes, Cheme mantuvo que “no, yo responsabilizo a varias personas de la dirigencia política, porque hay varios actores que acompañan determinadas posturas”.

El intendente de Empedrado, señaló que “cuando las amenazas tocan a tu hijo o a tu familia, no sé si es mentira, con la virulencia que se tomó, no reconociendo resultados, significa que no es bueno, uno tiene que tener cortesía y ser un buen ganador y perdedor”. El intendente electo, subrayó que “hay que buscar la paz y tranquilidad, no la grieta en nuestros pueblos”.