Hablaron los familiares después del homicidio en el Barrio Ongay, asegurando que “Alexis recibió 20 puñaladas”. Una hermana y una prima del joven de apellido Ramírez, ultimado con arma blanca en el contexto de una reunión familiar. Comentaron que el joven fallecido fue atacado por personas que ya estarían identificadas por algunos testigos, y aseguraron que “no fue una pelea, lo atacaron directamente a él”. Sucedió en la madrugada en el barrio Ongay de la capital correntina. Por la tarde, la policía había arrestado a dos jóvenes 19 y 17 años que estarían involucrados en el crimen. Y un tercero fue demorado aparentemente por estar involucrado.

La hermana y la prima de Alexis Ramírez, el joven fallecido, comentaron que no se trató de una pelea, sino que los atacantes “fueron directamente a él”. Apuntaron que serían conocidos y que el joven de 22 años recibió 20 puñaladas, una de las cuales impactó en su cuello y le causó la muerte. Hay otro joven, menor de edad que habría recibido una lesión en una de sus piernas, pero no sería de gravedad. “Pudo zafar porque lo defendieron”, recordó la prima del fallecido.

