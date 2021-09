En Goya en el marco de la pandemia por el Coronavirus, no aplicarán la norma que obligaba a tener la vacuna para ir a bares y comercios. La medida había sido aprobada por unanimidad, pero un grupo de ciudadanos reaccionó con un planteo por la vía administrativa. Finalmente, no se aplicará la norma que obligaba a los empresarios y comerciantes de una ciudad de Corrientes a exigir carnet de vacunación Anticovid19 para concurrir a sus locales. Se trata de una ordenanza que en las últimas horas fue vetada por el intendente de Goya, Ignacio Osella, luego que el Concejo Deliberante la aprobara por unanimidad, pero como reacción, un grupo de vecinos se presentó por la vía administrativa a reclamar que se revierta la orden.

Según informó este viernes el abogado Juan Ignacio Ledesma, se trata de un reclamo formalizado por un grupo de 130 residentes de la ciudad. Al confirmar el veto a la norma aseguró que “se ha logrado salvaguardar la vigencia de la Constitución Nacional”. Los pedidos para dar de baja la ordenanza se formularon el 19 de agosto y apuntaba al veto de la Ordenanza Nº2.146/21, que había sido sancionada por unanimidad en el Concejo Deliberante, a través de la cual sus miembros pretendían imponer a los comercios la obligación de exigir carnet de vacunación. La medida alcanzaba a bares, restaurantes, cines, teatros, gimnasios y todo otro comercio o actividad que implique el ingreso y permanencia de público.

Específicamente, debían “exigirles a sus clientes indistintamente el carnet de vacunación con primera dosis con 20 días de aplicación previa o el carnet de vacunación con dos dosis aplicadas o el certificado de alta médica recuperado de Covid19”, como prerrequisito o condición de ingreso al local. “Los vecinos entendían que permitir a los funcionarios avanzar con una medida de esta índole habría significado convalidar el cercenamiento de los derechos naturales, humanos y constitucionales que poseen todos los seres humanos por su simple condición de tal”, explicó Ledesma en un mensaje público. “De este modo -dijo- la participación ciudadana sin miedo se erige como una valiosa y poderosa herramienta para incidir en la toma de decisiones que afectan a la comunidad, sobre todo en contextos de “excepcionalidad” como el que se ha creado para “justificar” la violación de principios, derechos y garantías elementales”.

“En esta ocasión se ha logrado salvaguardar la vigencia de la Constitución”, concluyó. Otras fuentes explicaron que el caso no llegó a los tribunales. “No fue judicializado todavía, porque no deseamos eso como vecinos, sólo que nuestros ediles nos elijan y defiendan nuestra libertad”, precisaron.

