A 24 horas de la presencialidad plena, aislaron un curso en el colegio secundario General San Martín. Los estudiantes de cuarto año permanecerán aislados hasta el lunes. Dijeron que el abandono paulatino de las “burbujas” fue bien aceptado y hay un importante nivel de asistencia. A solo 24 horas del retorno a la “presencialidad plena” en los segundos ciclos de las escuelas correntinas, tuvieron que aislar un curso de la escuela General San Martín. El miércoles se desplegó la propuesta ministerial de abandonar paulatinamente las “burbujas”, camino a la presencialidad plena. El primer caso sospechoso de coronavirus no tardó en llegar y afectó a un cuarto año del establecimiento ubicado en calle Tucumán y Costanera.

Su director, Fabián Hamm, dialogó con Radio Unne sobre el acontecimiento y señaló que los estudiantes retornarán a las aulas recién el lunes, dependiendo del resultado del test de la alumna afectada. Explicó que, durante la mañana del jueves, a escasas 24 horas del retorno a las aulas sin “burbujas”, recibieron el aviso de los tutores de una alumna de cuarto año que presentaba síntomas compatibles con Covid19. De forma inmediata se procedió a ejecutar el protocolo de acción ante estos casos que se encuentra debidamente reglamentado, explicó el directivo. “Los padres nos dieron aviso y nosotros nos contactamos con el call center y a los tutores de toda la clase”, añadió Hamm. “Se determinó la cantidad de tiempo que los estudiantes de ese cuarto año debían mantenerse aislados y como el fin de semana estaba al caer, podrán mantener su aislamiento hasta el lunes”, adelantó. El resto del establecimiento educativo continuó con sus actividades este viernes y Hamm destacó que, durante el año lectivo, los casos sospechosos o positivos en la escuela General San Martín no ocasionaron brotes. “Todos los contagios se dieron afuera y no dentro de la institución”, remarcó.

Consultado por la situación del regreso a clases, declaró que “son normativas que se aplican según las capacidades y posibilidades de cada institución, como ser su matrícula y el tamaño de los edificios”. Los establecimientos céntricos tienen la característica de tener mayor amplitud y pudieron recibir a la totalidad de su matrícula de cuarto, quinto y sexto sin inconvenientes. “El avance de esta primera experiencia determinará el abandono de las burbujas”, consideró el directivo. Destacó que por parte de las familias y de los estudiantes recibieron con buen ánimo el retorno pleno a las aulas y hay un buen caudal de asistencia. El miércoles se sumarán a la presencialidad plena los primeros ciclos de ambos niveles y la sala de 5 años de prescolar.

ESTRENO DE PROTOCOLO

Corrientes adhirió al nuevo protocolo nacional para garantizar el aumento de la presencialidad en las instituciones educativas para el mes de septiembre. La distancia entre estudiantes se reducirá a 90 centímetros. El subsecretario de Educación, Julio Navías, comentó que “lo más novedoso es el cambio de distancia mínima. Pasó de un metro y medio a noventa centímetros. La primera medida continúa siendo lo óptimo y recomendable, pero con cuidados como el uso de barbijo y ventilación cruzada, se podrá reducir”, dijo. Añadió que se podrán considerar excepciones en que la distancia entre los alumnos podrá reducirse a 50 centímetros, pero aclaró que son parámetros que todavía no se utilizarán en Corrientes. “Reducir la distancia a medio metro requiere el uso de doble barbijo y de un equipamiento especial medidor de dióxido de carbono”, señaló el funcionario. “El Gobierno de Corrientes solicitará a Nación acceso a un fondo especial para la compra de estos equipamientos”, pero el proceso podría demorarse.

