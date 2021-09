Para el partido del jueves por las Eliminatorias Sudamericanas, convocaron a Rossi por primera vez a la selección, en lugar de Armani. El arquero de Boca reemplazará al de River, que padece una sinovitis en la rodilla derecha. El uno del xeneize se incorporó a la concentración de la burbuja sanitaria de Ezeiza este martes a primera hora. La saga iniciada al momento de la convocatoria de los jugadores que actúan en la Premier League inglesa se llevó puesto este domingo nada menos que el clásico sudamericano entre Brasil y Argentina, que en su continuidad también arrasó este lunes justamente con la presencia de los cuatro citados de esa liga por Lionel Scaloni, los dos jugadores de Aston Villa primero, Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, y los de Tottenham Hotspur, Giovani Lo Celso y Cristian Romero, después.

Sin “Dibu” Martínez y con Franco Armani también de baja por una sinovitis en la rodilla derecha (no pudo ir al banco de suplentes frente a Venezuela ni el domingo, en el malogrado juego con los brasileños), luego de un golpe que recibió el arquero riverplatense en un entrenamiento desarrollado en el club Deportivo La Guaira, en ocasión del primer cotejo ante la “Vinotinto”, el nicoleño Juan Musso de Atalanta de Italia, será titular el jueves frente a Bolivia y Gerónimo Rulli, el platense del Villarreal español, estará en el puesto del suplente.

El lugar de Armani será para el arquero de Boca Juniors, Agustín Rossi, cuya incorporación a la concentración de la burbuja sanitaria de Ezeiza se realizará el martes a primera hora, luego de conocerse los resultados del análisis PCR que se le realizó este lunes, según informó oficialmente anoche la AFA.

El boquense Rossi vivirá su primera convocatoria a la selección mayor en reemplazo de un riverplatense como Armani, que anoche abandonó la concentración de Ezeiza, por lo que este lunes Argentina perdió dos arqueros e integró solo a uno. Después de una jornada plagada de rumores de todo tipo, algunos más ecuánimes y otros menos, que pasaron desde la posibilidad que a la Argentina le den los puntos del partido con Brasil hasta que los dirigidos por Tite podrían ser excluidos de las Eliminatorias, todas sin sustento real, esta tarde el plantel argentino, con las bajas mencionadas, practicó por primera vez en el predio de AFA en esta ventana, ya que el grupo pisó Ezeiza recién este lunes. Estas versiones se dispararon a partir que FIFA le dio seis días vista a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para que realice el correspondiente descargo como organizador del trunco encuentro ante Argentina, que fue suspendido a los cuatro minutos del primer tiempo por la intervención de la Agencia Nacional de Protección Sanitaria de Brasil (ANVISA), justamente porque los cuatro futbolistas mencionados no habían dejado constancia de su estadía en Reino Unido en los últimos 10 días.

Inclusive este lunes el Ministerio de Salud de Brasil negó haberle dado una autorización excepcional a estos jugadores argentinos para actuar ante Brasil una hora antes del partido de este domingo, luego que previamente se informara desde O’Globo que existía un documento firmado por el entrenador del seleccionado argentino Sub20, Fernando Bocha Batista, donde no se hacía constar la procedencia de los cuatro jugadores desde Reino Unido. Esta versión fue negada inmediatamente por Batista a través de un comunicado, advirtiendo que en ningún momento acompañó a la selección argentina a Venezuela ni a Brasil, y que muy lejos está de sus funciones hacerse cargo de algo así.

Mientras todo esto sucedía y se esperaba con expectativa la aprobación formal para que se puedan vender las entradas autorizadas (30% de aforo, unos 21.000 espectadores) para el encuentro de este jueves a las 20:30 en el estadio Monumental, de River Plate, hoy el plantel argentino se dedicó a aquello para lo que fue convocado: entrenarse con miras a ese encuentro frente a los bolivianos, por la décima jornada de Eliminatorias Sudamericanas.

Los primeros movimientos fueron por la tarde y estuvieron a cargo del preparador físico, Luis Martín, quien ejecutó circuitos de coordinación y velocidad con postas en la primera parte de las tareas, mientras que en la segunda, ya plenamente futbolística, se dispusieron ejercicios de definición y tres bloques de un intenso fútbol reducido durante 20 minutos, luego de la imprevista inactividad del domingo y el posterior viaje.

El próximo entrenamiento se desarrolla este martes, nuevamente en turno vespertino y a puertas cerradas, de acuerdo con el protocolo sanitario dispuesto por el departamento médico de la AFA. Allí ya Lionel Scaloni tendrá que empezar a trabajar firmemente en la constitución del equipo para el jueves, porque tendrá que relevar a tres titulares como el arquero Emiliano Martínez, el zaguero central Cuti Romero y el volante derecho Lo Celso. La mencionada inclusión de Musso, el retorno de Germán Pezzella por Romero y la duda entre Exequiel Palacios o Paulo Dybala por Lo Celso, empezarán a barajarse como alternativas firmes de recambio.

Esto va más allá de este encuentro ante Bolivia, porque mirando un mes hacia delante, el 7 de octubre comenzará la nueva triple ventana con la disputa de la undécima fecha frente a Paraguay, como visitante, y luego dos compromisos como local, el 11 con Uruguay por la quinta jornada pendiente desde marzo igual que la sexta del domingo con Brasil, para cerrar con Perú el 14.

Los jugadores argentinos de la Premier League, que hoy retornaron a Europa pero antes de sumarse a sus equipos en Gran Bretaña deberán realizar una cuarentena de 10 días en Croacia por la pandemia de coronavirus, difícilmente tenga la posibilidad de repetir lo actuado esta semana, nuevamente a principios de octubre.