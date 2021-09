Un intendente adoptó un carpincho porque “no quería que vaya a parar al asador”. El jefe comunal Pablo Zurro de la localidad de Pehuajó (Buenos Aires) fue quien rescató al animal, al cual bautizó “Candela”. Luego, la liberó en el lago del Parque San Martín. Zurro publicó un vídeo en sus redes sociales para contar que adoptó un carpincho con el fin de evitar que el animal vaya “a parar al asador”. El intendente se mostró ironizando entre risas acerca del problema que viven los vecinos de Nordelta y dijo: “Me enteré que un terrible carpincho corría a un perro y lo mataba y el ‘conchetaje’ se enloqueció”.

“Acá no es como Nordelta, para nosotros esto no es el Parque Jurásico, así que traje a la carpincha, que llamé Candela, pero para que sea más canchero le pueden decir Cande, y la liberé en el lago del Parque San Martín”, comentó divertido a la cámara.

Las últimas semanas, los carpinchos fueron noticia en todos lados, ya que los vecinos de Nordelta denunciaron una sobrepoblación que atacaban a sus perros.

Infocampo