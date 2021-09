La querella afirma que las pruebas son contundentes. El abogado Eduardo Mosqueda, querellante en la causa de Rocío Avalos, abusada sexualmente por tres sujetos en una fiesta en Caá Catí el 27 de febrero de 2017, ratificó que el 13 de septiembre cuando tenga lugar el juicio oral “se sabrá la brutalidad con la que se ensañaron con la víctima”. Renegó de la “falta de apoyo” de entidades de Derechos Humanos al tiempo que adujo que la dilación del caso “se debe a que los acusados pertenecen a familias influyentes”.

Mosqueda señaló que “al momento de hecho, los acusados tuvieron conductas aberrantes de una brutalidad inaceptable para la sociedad en la que vivimos y, a través de las pruebas que exhibiremos, se verá cómo, desoyendo los derechos y deseos de la víctima abusaron salvajemente de Rocío utilizando técnicas de sometimiento y de quebramiento de la voluntad”. Sostuvo que “el nivel de agresión y cómo los acusados abusaron de la víctima, y así se verá, no tiene registro en nuestro pueblo y es por eso que la parte querellante se hizo presente y estará en el juicio oral por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante que se le sigue a estos tres sujetos en el TOP N°2”.

Requerido sobre cómo sucedieron los hechos, el querellante comentó que “después de finalizar los corsos, Rocío convino con algunos amigos reunirse en una casa particular y es allí donde ocurrió el lamentable hecho, dado que entre los que se reunieron estaban las tres personas hoy acusadas del abuso”. Consultado en cuanto a porque no tuvo más visibilización el hecho, Mosqueda subrayó que “hay gente en nuestro pueblo, como en todos los pueblos, que tiene mucha influencia y los tres acusados pertenecen a familias reconocidas de Caá Catí”. Agregó que “hemos tenido poco apoyo de las instituciones de los DDHH y otras organizaciones que debían estar presentes ante este hecho. Nuestro caso tiene poca repercusión en ese sentido y, últimamente, la escasa ayuda que teníamos ya no está, el tema de la chica es un poco complicado en el pueblo”. Consultado sobre las razones de porque ocurriría esto, el abogado sostuvo que “se debe un poco a mezquindad, al egoísmo de la sociedad que perdió ese interés por el prójimo y creo que en eso radica la desidia tanto de la juventud para cometer estos actos, como de la sociedad que hace oídos sordos sabiendo de qué personas se trata”. Agregó que “en los pueblos chicos se distinguen las personas que tiene influencia de las que no y ese es el problema que tenemos. Almeida es futbolista y nieto de un ex intendente y diputado; Cristian Contín es de una reconocida familia que tiene como pariente a un famoso jugador; y Santiago Chávez, es un empresario hotelero también de conocida familia de Caá Catí, y todo esto pesa al momento de visibilizar el caso, que ocurrió en la casa Facundo Meza, hijo de un político de la zona y hermano de un futbolista de Primera”. Mosqueda indicó que “hoy estas tres personas están libres, a pesar de ser un delito grave el que cometieron, pero el juzgado, previa caución, los dejó en libertad para esperar el juicio”.